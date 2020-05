Avtomobilski dobavitelji: Za podaljšanje ukrepa čakanja na delo

Predstavniki slovenske avtomobilske dobaviteljske industrije so na ministrstvu za gospodarstvo predstavili stanje v industriji, ob pozdravljanju vseh ukrepov pa poudarjajo potrebo po podaljšanju ukrepa čakanja na delo. Minister Počivalšek bo to predlagal koaliciji, o opozarja tudi na druge potrebne ukrepe za rešitev težav v tej panogi.



»Dobil sem nove informacij o stanju v industriji, njihovo videnje perspektiv, seznanil sem se z njihovo željo enomesečnega podaljšanja inštrumenta čakanja na delo, prediskutirali smo razlike do z naše strani predlaganega skrajšanega delovnega časa. Naredili bom vse, oziroma koalicijske partnerje seznanil s predlogom podaljšanja čakanja na delo, da bi videli, kako je to možno vključiti v tretji paket pomoči gospodarstva«, je dejal minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, a dodal, da samo to ne bo dovolj za rešitev vseh težav v tej panogi: »Dogovorili smo se za ustanovitev skupine, ki bo pripravila predlog, kako bomo v prihodnje z vlaganjem v razvoj in inovacije v večji meri kos izzivom te industrije, da bo lahko konkurenčna kot dobavitelj in tudi na vseh ostalih področjih. V tej industriji se namreč dogajajo tektonski premiki«.



Kot je v imenu slovenske avtomobilske dobaviteljske industrije po sestanku na ministrstvu za gospodarstvo dejal predsednik uprave skupine Kolektor, Radovan Bolko, je bil sestanek z ministrom za gospodarstvo zelo konstruktiven, da so na njem uskladili poglede na stanje v avtomobilski industriji, ki je dramatična: »Prodaja avtomobilov je v aprilu upadla za 80 odstotkov, temu primerna je zasedenost naših proizvodnih zmogljivosti. Kakršen koli ukrep, predvsem pa denimo enomesečno podaljšanje ukrepa čakanje na delo bi bil za nas izjemno pomembno da prebrodimo najtežje trenutke in ohranimo čim več delovnih mest.

Pogledali smo tudi v prihodnosti, saj želimo industrijo ohraniti v takšni kondiciji, da bo po krizi ostala na položaju izjemno pomembnega partnerja v avtomobilski panogi , predvsem v razvojnih projektih, ki so usmerjeni zeleno mobilnost.«



Kot je dejal Radovan Bolko, je ukrep skrajšanega delovnega čas, ki ga sicer pozdravljajo, primeren, kadar je padec zasedenosti zmogljivosti 30-odstoten, če pa je višji je primernejši kratkoročni ukrep čakanja na delo.



Dodal je, da v tem trenutku napovedi za izboljšanje in kdaj bo do njega prišlo, ni mogoče dajati: »V ponedeljek gledamo, če bo odprema v petek, pa še to ni sigurno, zato nam vsak mesec takšnega ukrepa veliko pomeni«.



Poudaril je, da spremljajo in so dejavni na področju zeleno mobilnosti in da ima slovenska dobaviteljska industrija na tem področju dobre projekte.