Avtomobilski trg letos za petino navzdol

Svetovna prodaja avtomobilov bi se lahko letos zaradi posledic epidemije novega koronavirusa in spremljajoče recesije zmanjšala za petino. Ta napoved analitične družbe LMC Automotive je pričakovano precej slabša kot še pred kakim mesecem in je izdelana glede na radikalno manjše marčne prodajne številke, ki so jih objavili nekateri proizvajalci.



Analitična družba LMC je po poročanju Reutersa svojo svetovno napoved za letos zmanjšala z 90 na 71 milijonov prodanih avtomobilov, hkrati pa opozorila, da bi lahko napoved še poslabšala, odvisno od tega, kako hitro ali počasi se bo katera od svetovnih regij pobirala iz krize. V Severni Ameriki, ki je bila prizadeta kot zadnja od velikih trgov, so v aprilu vse avtomobilske tovarne zaprte, kar pomeni, da so morali proizvajalci preložiti uvedbo oziroma zagon proizvodnje nekaterih novosti, vključno z električnima modelom tesla Y ali ford mustang mach E, kot tudi prenove nekaterih bolj množičnih SUV-modelov (npr. jeep grand cherokee), ki jim sicer prinašajo velike številke na trgu.



LMC Automotive sicer pričakuje, da bo prodaja tako v ZDA kot v Evropi dno dosegla aprila, da pa okrevanje v prihodnjih mesecih ne bo hitro. Francoska skupina PSA, ki jo poznamo po znamkah Peugeot, Citroën in Opel, je danes napovedala, da bo njihova prodaja v Evropi letos upadla za 25 odstotkov, kar seveda ni presenečenje, če vemo, da je bilo zaradi popolnoma ustavljenega vsakršnega delovanja samo v marcu v celotni Evropski uniji število registracij novih osebnih vozil manjše za kar 52 odstotkov.



Kitajska, ki je bila prizadeta prva in se zdaj kot prva pobira, je avtomobilsko industrijo večinoma že zagnala, letos naj bi bila tam prodaja avtomobilov po oceni LMC manjša za »le« 12 odstotkov.



Ob tem ni presenečenje, da avtomobilska industrija v Evropi, predvsem v Nemčiji, poziva, da je treba ponovni zagon prodaje spodbuditi z državnimi subvencijami. Takšna pobuda je prišla tudi iz njihovega največjega koncerna Volkswagen, vendar pa informacije na to temo nemška oblast za zdaj še ni kakorkoli konkretno potrdila.