Avtonomna vozila za dostavo iz trgovin

Kalifornijski startup Nuro, ki je zasnoval popolnoma avtonomno dostavno vozilo, je od ameriškega transportnega ministrstva dobil dovoljenje, da v prihodnjih dveh letih v promet uvede do 5000 svojih vozil tipa R2.



Vozila nimajo volana, pedalov in stranskih ogledal, ni mišljeno, da jih upravlja človek, namenjena so izključno za prevoz tovora. Kabina vozila je razdeljena na več prtljažnih razdelkov, ki se odpirajo vsak posebej, zamišljena pa je kot pomoč pri dostavi nabavljenega blaga iz trgovine ali hitre hrane.



Prva vozila R2 bodo zapeljala na ulice v Hustonu v Tekasu ter pokrivala območje s 160.000 prebivalci. Dostavljala naj bi naročila za Domino's pizza in špecerijo za Walmart, so sporočili iz podjetja.



Nuro je prvo podjetje s področja avtonomnih vozil, ki je dobilo dovoljenje za poskusno obratovanje vozil, ki odstopajo od veljavnih tehničnih predpisov. Ministrstvo za promet je našlo izjemo v tem, da gre za vozilo, ki ne preseže hitrosti 40 kilometrov na uro in ne tehta več kot 1250 kilogramov, utemeljilo pa jo je z željo, da pospešijo praktično uporabo obetavnih novih tehnologij.



V začetnem obdobju bo vsakemu R2 »na nalogi« sledilo tudi klasično vozilo z voznikom, Nuro pa bo moral poročati tudi vse kritične situacije v prometu in morebitne nesreče. Projekt bodo začeli z nekaj sto vozili R2, ki ga bodo, če bo uspešen, dopolnili z različico R3.