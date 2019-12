Avtorefleksija borze

V tem mesecu ste veliko slišali, videli in brali o slovenskem kapitalskem trgu in borzi, saj je Ljubljanska borza praznovala svojo 30. obletnico delovanja. Kljub kratki zgodovini delovanja je za nami precej pestro obdobje, ki ga je zaznamovalo veliko uspešnih, a tudi manj uspešnih delničarskih zgodb. Žal je v naši naravi, da se zelo dobro spominjamo predvsem zadnjih. Zaradi nerazumevanja in nizke stopnje vpetosti prebivalstva v delovanje kapitalskega trga je to logična posledica in hkrati rakava rana njegovega nadaljnjega razvoja.Predlagam, da se ob koncu leta in obletnici skupaj spopademo z mislijo, kaj kot posamezniki lahko naredimo ...