Axor in Equinox v prevzem Pokojninske družbe A

Družbi Axor holding in Equinox nepremičnine sta danes objavili namero dati prevzemno ponudbo za vse delnice družbe Pokojninska družba A (PDA). Prevzemnici, ki pri pridobivanju delnic delujeta usklajeno, sta delničarki PDA vse od ustanovitve družbe dalje, so sporočili iz obeh družb. »PDA posluje stabilno in dobičkonosno, hkrati pa vstopa v obdobje, v katerem se povečuje število prejemnikov dodatnih pokojnin. Od leta 2018 se je njihovo število podvojilo. Prevzemnici zato ocenjujeta, da bosta za dolgoročni razvoj družbe pomembna stabilna lastniška struktura in nadaljnja krepitev njene kapitalske trdnosti. PDA je edina pokojninska družba v Sloveniji z razpršeno lastniško strukturo, kar se med drugim posledično odraža v relativno nizki kapitaliziranosti,« sporočata družbi, ki sta napovedali ...