Azijski delavci osvajajo Slovenijo

Sodelavec je pred kratkim pri podjetju za zaključna gradbena dela naročil polaganje ploščic na balkonu. K njemu sta prišla delavca iz Indije in delo po oceni kolega opravila profesionalno in kakovostno. V Slovenijo sta prišla s trebuhom za kruhom, da bi v domovini lahko preživljala družino, in za zdaj sta pri nas zadovoljna. Urejeno imata stanovanje, pripravljena sta delati tudi ob sobotah in nedeljah, na koncu meseca pa pod črto prejmeta okoli 1300 evrov.

Marca letos je bilo po podatkih statističnega urada v Sloveniji že 150.765 tujih delavcev, kar predstavlja že 16 odstotkov aktivnega prebivalstva pri nas. A v zadnjem obdobju so v strukturi tujih delavcev opazne spremembe. Še vedno prevladujejo delavci iz balkanskih držav, a se njihovo število nekoliko zmanjšuje, po drugi stani pa pri nas dela vse več azijskih delavcev. Vključno z ruskimi in turškimi delavci jih je že več kot 14.700, kar predstavlja skoraj desetino vseh tujih delavcev pri nas.