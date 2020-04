AZN zavarovalnicam odsvetuje izplačilo dividend

Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) je včeraj poslala zavarovalnicam, pokojninskim družbam in pozavarovalnicam poziv naj kot preventivni ukrep za zagotovitev finančne stabilnosti v okoliščinah širjenja epidemije COVID-19 za pol leta, natančneje do 1. oktobra, odložijo odločanje o izplačilu dividend.Največji dve zavarovalnici Zavarovalnica Triglav in Sava Re nameravata skupščini sklicali v drugi polovici aprila, skupščini pa izvesti konec maja.Poziv AZN je objavila Zavarovalnica Triglav. Iz obvestila je mogoče razbrati, da je AZN zavarovalnice pozvala naj v treh dneh zavzamejo stališče do izplačila dividend oziroma poziva ...