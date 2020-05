AZN zavarovalnice spet poziva k neizplačilu dividend

Nasprotni predlogi

Šef AZN Gorazd Čibej FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Ljubljana – Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) je zavarovalnice po aprilu ta teden ponovno pozvala , naj vsaj do 1. oktobra letos zadržijo izplačilo dividend. Kot navajajo, naj bi ukrep prispeval k ohranitvi kapitalske ustreznosti zavarovalnic, saj podatki iz prvega četrtletja kažejo, da so se kazalniki v primerjavi z lanskim primerljivim obdobjem poslabšali.Zavarovalniški regulator ugotavlja, da primerjava podatkov v prvem četrtletju letos glede na lanskega kaže, da so bili prihodki družb na premoženjskem delu za polovico nižji, pri življenjskih zavarovanjih pa za kar 95 odstotkov. Dobiček zavarovalnic je bil skromnejši za 40 odstotkov, količnik kapitalske ustreznosti pa se je skrčil za 20 odstotnih točk. »Omenjeni podatki se nanašajo na prvo četrtletje 2020 in zato ne vsebujejo vseh posledic epidemije, ki se bodo pokazale šele v prihodnjih mesecih,« pojasnjujejo na AZN, zato po njihovem mnenju še vedno ni jasno, kako bo potek epidemije koronavirusa vplival na gospodarstvo in zavarovalniški sektor.Čeprav gre za priporočilo. Direktor AZNpričakuje, da ga bodo vse zavarovalnice spoštovale: »Ni primerno, da se ne spoštuje volja regulatorja.« Dodaja, da je to tudi poziv lastnikom, naj na skupščinah ne vlagajo nasprotnih predlogov za delitev dobička. Po Čibejevih besedah bo do 1. oktobra mogoče presoditi, ali se ta ukrep opusti ali podaljša.Podobna priporočila so izdali tudi regulatorji po drugih evropskih državah, na Hrvaškem pa je regulator zavarovalnicam izplačilo dobička kar prepovedal.Naši največji zavarovalnici – Triglav in Sava – sta že sporočili, da skupščini ne bosta predlagali izplačila dividend, sta pa že prejeli tudi nasprotna predloga za izplačilo . Lastnica Skupine Prva osebna zavarovalnica in njena predsednica upravnega odborapravi, da tudi Prva osebna zavarovalnica ne bo predlagala izplačila dividend. Za skupino Prva, ki ni zavarovalnica ampak zavarovalni holding, pa so predlagali izplačilo dividend le za prednostne delničarje. »Prednostnim delničarjem smo po statutu dolžni izplačati dividendo,« pojasnjuje sogovornica. Iz sklica skupščine izhaja, da naj bi za to namenili dobrih 400.000 evrov bilančnega dobička ali 1,98 evra na delnico, 2,3 milijona evrov bilančnega dobička bo ostalo nerazporejenega.