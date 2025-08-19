Bančni dobički ob polletju presegli pol milijarde evrov

V nadaljevanju preberite:

Banke v Sloveniji so v prvem polletju ustvarile 551 milijonov evrov čistega dobička, kar je 11 odstotkov več kot v istem obdobju lani, je razvidno iz podatkov Banke Slovenije (BS) Toda rast dobička je posledica enkratnega dogodka ene izmed večjih bank v Sloveniji. Čisti obrestni prihodki so se zmanjšali za več kot desetino.

Katera banka je povzročila rast bančnih dobičkov in kako?

Kaj se dogaja z obrestnimi prihodki in maržami?

Kaj pa provizije?

Koliko se zadolžujejo podjetja in koliko prebivalci?