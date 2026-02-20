Bančni razlaščenci bi lahko ostali brez svojih predstavnikov sanacija bank.

Leto in pol po tem, ko je Okrožno sodišče v Mariboru objavilo začetek izdelave predhodnega mnenja o bančnih razlastitvah pri sanaciji bank v letih 2013 in 2014, sedemčlanski odbor, ki naj bi to mnenje pripravil, še vedno ni imenovan. Banka Slovenije in ministrstvo za finance sta namreč do zdaj podala pripombe na vse kandidate malih razlaščenih vlagateljev, ki jih zastopa Vseslovensko združenje malih delničarjev (VZMD). Prav tako sta nezadovoljna s kandidati za predsednika tega odbora, ki jih predlaga sodišče. Zato se postavlja vprašanje, ali bo sprejeta novela zakona, ki naj bi razrešila ta gordijski vozel, zadeve res premaknila naprej.