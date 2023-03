Bančni regulatorji mirijo trge, delnice še padajo

Tečaji globalnih delnic, zlasti bančnih, so danes sprva še izgubljali vrednost, kasneje pa so si rahlo opomogli. A investitorji so očitno še naprej pod vtisom pretresov v bančnem sektorju, ki so jih sprožili propad nekaterih regionalnih ameriških bank in težave švicarske Credit Suisse. Slednjo je v reševalni akciji, speljani čez konec tedna, prevzela švicarska bančna velikanka UBS za tri milijarde švicarskih frankov in hkrati prevzela tudi njene izgube v višini do pet milijard evrov.

Najbolj pod borznim drobnogledom so seveda švicarske banke. Delnice Credit Suisse so danes izgubile več kot 60 odstotkov vrednosti, pa tudi sama UBS je v današnjem trgovanju izgubila dobrih sedem odstotkov, ob bojazni, kako bo reševanje vplivalo na poslovanje prevzemnice. Še naprej drsijo navzdol tudi tečaji velikih nemških bank, Deutsche Bank in Commerzbank sta izgubili dobre štiri odstotke, podobni, a nekoliko manjši so bili danes padci tečajev velikih francoskih bank (BNP Paribas, Crédit Agricole, Société générale). Že prej so v današnjem trgovanju beležile nekajodstoten padec tudi delnice japonskih bank in korporacij.

Bančni regulatorji mirijo trge

Bančni regulatorji in nadzorniki po vsem svetu zadnje dni intenzivno sestankujejo in skušajo pomiriti trge in javnost. Po tem, ko so včeraj ameriška Federal Reserve, ECB in štiri druge glavne svetovne centralne banke napovedale koordinirano akcijo za zagotavljanje dolarske likvidnosti, so danes s skupno izjavo nastopile vse tri ključne evropske bančne institucije.

»Evropski bančni sektor je odporen, z robustnimi ravnmi kapitala in likvidnosti,« so zapisali bančni nadzorniki v okviru ECB, enotnega odbora za reševanje (SRB) in evropskega bančnega organa (EBA). Ob tem, ko so pozdravili reševalno akcijo švicarskih oblasti, so potrdili, da okvir za reševanje določa, da morajo izgube bank v prvi vrsti pokriti njihovi lastniki in upniki.