Bančniki, gospodarstvo in opozicija neuspešni s predlogom za višja posojila

Odbor za finance je potrdil predlog poroštvenega zakona, pri tem pa ni sprejel predlaganih dopolnil opozicije glede zvišanja omejitve posojila. Finančni minister Andrej Šircelj je napovedal možnost povečanje obsega državnih poroštev.Ne le opozicija, tudi Združenje bank Slovenije (ZBS) in nekatera gospodarska združenja ocenjujejo, da je omejitev višine kredita, zavarovanega z državnim poroštvom, na 10 odstotkov lanskih prihodkov kreditojemalca in njegove letne stroške dela. V ZBS so denimo predlagali omejitev na 25 odstotkov prihodkov in dvakratnik stroškov dela. Po njihovem mnenju je predlagani znesek prenizek zlasti za mikro, ...