Banka Intesa Sanpaolo lani s precej višjim dobičkom

Ljubljana - Banka Intesa Sanpaolo je lansko leto končala s 23,8 milijona evrov čistega dobička, kar je dobrih 121 odstotkov več kot v letu 2018. Ob tem je bilančno vsoto povečala za 3,6 odstotka, na blizu 2,7 milijarde evrov, s čimer je njen tržni delež, merjen po bilančni vsoti, znašal 6,5 odstotka, so sporočili iz banke, ki jo vodi Jozef Kausich.



Slovenska članica mednarodne bančne skupine s sedežem v Torinu je lani povečala tržni delež pri kreditih in sicer za tri odstotne točke, na 8,2 odstotka. Obseg kreditov se je tako povečal za 136,2 milijonov evrov v primerjavi z letom poprej, višji je bil tako v segmentu prebivalstva kot podjetij. V banki so tržna deleža na področju stanovanjskih in potrošniških kreditov lani povečali na 7,8 oziroma na 5,1odstotka, povečal pa se je tudi skupni tržni delež kreditov podjetjem, in sicer na 9,2 odstotka.



Intesa Sanpaolo je lani v primerjavi z letom prej zmanjšala obseg nedonosnih kreditov za 39,5 odstotka, na drugi strani pa povečala obseg donosnih kreditov za 10,1 odstotka. Na drugi strani pa so v banki povečali tudi obseg depozitov za dobrih 18 milijonov (0,8 odstotka), vendar se je kljub povečanemu obsegu njihov tržni delež pri vlogah znižal na 7,2 odstotka. Znižal se je tako tržni delež vlog gospodinjstev, ki zdaj znaša 7,7 odstotka, kot tudi tržni delež vlog pravnih oseb (6,2 odstotka).