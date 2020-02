Banka N26 z novimi produkti na rastoči slovenski trg 

Ljubljana – Nemška mobilna banka N26, ki ima v Sloveniji že 40.000 strank, z današnjim dnem pri nas poleg svojih običajnih storitev uvaja še tri nove kartice, N26 You, N26 Business You in N26 Metal, z novimi dodatnimi ugodnostmi za uporabnike.



»Slovenija je za nas eden od trgov, kjer najbolj povečujemo svojo prisotnost, tu imamo zelo dobre rezultate in leto 2019 je bilo za nas pri vas res uspešno. Zato želimo pri vas vpeljati tudi naše premijske storitve in kartice, ki so prirejene tudi za bolj premijske, zahtevne uporabnike,« nam je povedal Sarunas Legeckas, glavni direktor za Evropo v N26.



V banki s sedežem v Berlinu sicer še ugotavljajo, da Slovenci njihove storitve uporabljajo bolj pogosto kot stranke v drugih državah, zato se želijo uporabnikom približati s storitvami, prilagojenimi njihovemu življenjskemu slogu.



Mesečna provizija za nove produkte znaša med 9,90 in 16,90 evra, kar po sogovornikovih besedah pomeni, da niso namenjene le premožnejšim uporabnikom. Poleg tega pa, odvisno od cene, vključujejo tudi dodatne storitve zavarovanja, kot je zdravstveno zavarovanje na potovanjih, zavarovanje v primeru izgube telefona itd.



Na vprašanje, kako varne in regulirane so njihove storitve, tudi kar zadeva nadzor in kibernetsko varnost, Legeckas odgovarja, da imajo evropsko bančno licenco, ki jim jo je izdala ECB, nadzoruje pa jih tudi nemški bančni regulator.