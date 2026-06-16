Premirje ni odpravilo gospodarske negotovosti v Sloveniji

Takojšnje končanje konflikta na Bližnjem vzhodu in hkrati tudi hitro znižanje cen energentov bi zvišalo letošnjo gospodarsko rast Slovenije in znižalo inflacijo. A to za zdaj ni osnovni scenarij gospodarskih napovedi Banke Slovenije. Ta predvideva 1,9-odstotno gospodarsko rast in 3,6-odstotno inflacijo.

Na gospodarsko rast in inflacijo letos vpliva predvsem konflikt na Bližnjem vzhodu, ki je znižal rast gospodarstva in po drugih strani zvišal cene, je v predstavitvi najnovejših makroekonomskih napovedi povedal guverner Banke Slovenije Primož Dolenc. Centralna banka je tako napoved letošnje rasti slovenskega gospodarstva znižala z 2,2 na 1,9 odstotka. V prihodnjih dveh letih naj bi se rast okrepila na 2,2 odstotka.

Po drugi strani naj bi letna inflacija letos dosegla 3,6 odstotka, kar je 1,3 odstotne točke več od decembrskih ocen. Prihodnje leto naj bi se rast cen življenjskih stroškov znižala na 2,3 odstotka, cilj Evropske centralne banke (ECB) dva odstotka pa naj bi dosegla še leto pozneje.

Na gospodarsko rast in inflacijo letos vpliva predvsem konflikt na Bližnjem vzhodu, ki je znižal rast gospodarstva in po drugih strani zvišal cene, je povedal guverner Banke Slovenije Primož Dolenc. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Vpliv dogovora med ZDA in Iranom

To je, kot rečeno, osnovni scenarij Banke Slovenije (BS), ki predvideva rešitev konflikta na Bližnjem vzhodu do konca leta. Pri tem je centralna banka pripravila še ostri scenarij, po katerem bi bile posledice vojne daljše in obsežnejše. Po tem scenariju bi bila gospodarska rast letos 1,6-odstotna, prihodnje leto pa bi se še znižala, inflacija pa bi še letos in prihodnje leto vztrajala nad štirimi odstotki.

Po blagem scenariju, ki predvideva hitro reševanje konflikta in hitro znižanje cen energentov, bi gospodarstvo letos zraslo za 2,1 odstotka, inflacija pa za 3,4 odstotka, prihodnje leto bi padla na dvoodstotni cilj ECB.

Ali smo po sporazumu med ZDA in Iranom bliže blagemu scenariju? Dolenc je glede tega previden: »Dogovor je podpisan samo elektronsko, bomo videli, ali se bo podpis v petek dejansko zgodil. Pa tudi po tem se lahko zgodijo različni scenariji. S stališča celotnega gospodarstva in širšega gledanja na razmere v mednarodnem okolju bi bili veseli, če bi se dogovor dejansko uresničil.«

Z vidika denarne politike so vsi scenariji ECB – tako osnovni, dva slabša in en boljši – podpirali odločitev evrske centralne banke prejšnji teden, da za 25 bazičnih točk zvišajo obrestne mere. »V vseh scenarijih je bila ta odločitev nujna, da v treh letih približamo inflacijo na dvoodstotni cilj,« je dodal guverner.

Pozitivni prispevek izvoza prihodnje leto

Domača poraba gospodinjstev in države je gonilo slovenske gospodarske rasti, pravi Arjana Brezigar. FOTO: Blaž Samec/Delo

Skozi celotno obdobje napovedi, torej do leta 2028, bo gospodarska rast v Sloveniji višja kot v evrskem območju, predvsem zaradi večjega domačega povpraševanja, je povedala direktorica analitsko-raziskovalnega centra v BS

Po drugi strani bo letos prispevek izvoza k skupni rasti negativen, majhen je tudi obseg investicij. V BS predpostavljajo, da bo zmanjšanje napetosti povečalo tuje povpraševanje iz trgovinskih partneric, kar bo spodbudilo izvoz, zato naj bi bil prihodnje leto prispevek tega pozitiven.

Domačo porabo spodbuja robusten trg dela in rast realnega razpoložljivega dohodka gospodinjstev. Hkrati pa bodo vse višji stroški dela skupaj z višjimi cenami energentov pripomogli k pospešku inflacije. V prihodnje se bo po besedah Arjane Brezigar spremenila njena struktura: »Če so bili do zdaj glavno gonilo inflacije energenti, bodo v prihodnjih letih ostale zvišane cene storitev.«