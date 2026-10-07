Po novem težje do kredita? Banka Slovenije dviguje minimalno kreditno sposobnost

Svet Banke Slovenije je na včerajšnji sej potrdil predlog zneska minimalne kreditne sposobnosti potrošnika, je sporočil guverner Banke Slovenije (BS) Primož Dolenc: »Predlog predvideva zvišanje zneska s sedanjih 745 na 840 evrov na mesec, spremembe bi začele veljati z novim letom.« Gre za znesek, ki mora potrošniku vsak mesec ostati po plačilu vseh obrokov iz kreditnih pogodb (zdajšnji je bil določen 1. julija 2023). Banka bo ob vašem pregledu ob najemanju kredita in izračunavanju kreditne sposobnosti omenjeno minimalno osnovo povečala še za morebitne vzdrževane družinske člane. Banka Slovenije ocenjuje, da slovenski bančni sistem kljub velikim ekonomskim, finančnim in geopolitičnim negotovostim v mednarodnem okolju, ostaja stabilen in odporen. Geopolitična tveganja se v prvi polovici ...