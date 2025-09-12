Banka Slovenije in vlada zavrnili vse kandidate VZMD

V nadaljevanju preberite:

Imenovanje odbora strokovnjakov, ki naj bi pripravil predhodno mnenje o upravičenosti razlastitev vlagateljev ob sanaciji bank v letih 2013 in 2014, se vse bolj zapleta in postaja prava farsa. Sodišče je namreč zaradi pritožb Banke Slovenije (BS) in vlade že zavrnilo tri kandidate predstavnikov oškodovanih vlagateljev, torej Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD), ki je bilo edino izbrano kot reprezentativno, zdaj sta izpostavljena še zadnja dva.