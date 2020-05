Banka Slovenije je zaradi posledic epidemije prilagodila pravila za posojila občanom

Ljubljana – Banke pri izračunavanju kreditne sposobnosti potrošnika lahko izločijo mesece z začasno znižanimi dohodki, ki so posledica epidemije covida-19. To sporočajo iz Banke Slovenije, kjer so v izrednih okoliščinah prilagodili zdaj veljavna pravila, po katerih se pri izračunu letnega dohodka potrošnika upošteva dohodek v obdobju enega leta pred sklenitvijo nove kreditne pogodbe. Spremembe začnejo veljati 1. junija 2020.



Kreditna sposobnost potrošnika se določa glede na razmerje med stroškom servisiranja celotnega dolga in letnim dohodkom. Pri izračunu letnega dohodka potrošnika se upošteva dohodek v obdobju enega leta pred sklenitvijo nove kreditne pogodbe.



Zaradi epidemije covida-19 se je nekaterim potrošnikom višina dohodka začasno spremenila, kar vpliva na njihovo kreditno sposobnost v naslednjih 12 mesecih. »Kadar gre za začasno spremembo dohodka zaradi izjemnih zunanjih okoliščin, ni smiselno, da se to začasno obdobje upošteva pri izračunu kreditne sposobnosti potrošnika tudi v naslednjih 12 mesecih,« pojasnjujejo na BS, ki jo vodi Boštjan Vasle.



Taka prilagoditev veljavnih pravil bankam omogoča, da lahko dohodke za mesece, ko je bila razglašena epidemija covida-19, izločijo iz izračuna letnega dohodka potrošnika, če so bili ti dohodki nižji kot pred razglasitvijo epidemije covida-19. Banke to možnost lahko izkoristijo, ko razpolagajo z vsaj enim podatkom o obračunanem in izplačanem dohodku, iz katerega izhaja, da je vpliv epidemije na dohodek potrošnika prenehal.



V tem primeru banka dohodek potrošnika izračuna na način, da se preostale razpoložljive podatke za zadnjih 12 mesecev preračuna na letno raven, pri čemer se redne dohodke, značilne za posamezna četrtletja, kot sta regres in božičnica, upošteva le enkrat, še pojasnjujejo v BS.