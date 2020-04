Banka Slovenije omejila bančne dividende

Zavarovalnice dobile priporočilo

»V Banki Slovenije smo sprejeli makrobonitetni ukrep, s katerimi bankam in hranilnicam začasno omejujemo razdelitev dobičkov. Namen ukrepa je ohranitev kapitala, da bo bančni sistem lažje prenesel potencialne izgube ter še naprej zagotavljal oskrbo gospodarstva in državljanov s krediti. Ukrep bo predvidoma veljal eno leto, bomo pa v Banki Slovenije pozorno spremljali razmere in ob pomembnem zmanjšanju ali povečanju tveganj ukrep ustrezno prilagodili,« so sporočili iz Banke Slovenije. Še pred sprejetjem ukrepa sta uprava in nadzorni svet NLB sprejela sklep, da bosta delničarjem predlagala, da celotni bilančni dobiček ostane nerazporejen kot preneseni dobiček V Banki Slovenije so priporočilo ECB, sprejeto z namenom učinkovitejšega soočanja s krizo zaradi koronavirusa, implementirali na raven slovenskega bančnega sistema, in sicer v obliki zavezujočega ukrepa.»Ukrep omejitve razdelitev dobičkov se nanaša na dobiček bank in hranilnic, ustvarjen v letih 2019 in 2020, ter na nerazporejene dobičke in rezerve iz preteklih let. Veljal bo predvidoma eno leto. Bomo pa v Banki Slovenije pozorno spremljali razmere in se ob pomembnem zmanjšanju ali povečanju tveganj ustrezno odzvali. Prvo presojo ukrepa načrtujemo ob koncu letošnjega leta,« so sporočili z Banke Slovenije.AZN, zavarovalniški regulator je zavarovalnicam priporočil, da za časa trajanja krize dobičkov ne delijo . Zavarovalnica Generali je tako že zamaknila izplačilo dividende.