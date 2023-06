Banka Slovenije predvideva višjo rast, a tudi inflacijo

Banka Slovenije je za letos zvišala napoved gospodarske rasti z 0,8 odstotka na dva odstotka, za prihodnje dve leti pa predvideva 2,2-odstotno povečanje BDP. Letos naj bi gospodarsko dinamiko poganjale robustnejša zasebna potrošnja (zaradi visoke zaposlenosti in rasti dohodkov iz dela) in investicijska dejavnost, v prihodnjih letih pa potrošnja države in rast izvoza. Pri tem pričakujejo tudi nadaljevanje visoke zaposlenosti, povpraševanje po delavcih naj bi se rahlo umirilo, še vedno pa naj bi zaposlenost naraščala tudi v prihodnjih dveh letih.

V BS so hkrati zvišali tudi napoved letošnje povprečne medletne inflacije, in sicer s 6,8 na 7,5 odstotka. V prihodnjih dveh letih naj bi se povprečna rast cen pri nas umirila na 3,6 oziroma 2,6 odstotka. Večje upadanje rasti cen pričakujejo v drugi polovici letošnjega leta, glavno tveganje za inflacijo pa predstavljajo plačni pritiski. Rast nominalnih plač bo letos skoraj desetodstotna, v prihodnjih dveh letih pa naj bi se umirila pri šestih oziroma petih odstotkih.

Inflacija v Sloveniji ostaja višja kot v evrskem območju, tudi zaradi različnih nakupovalnih navad, različnih gibanj gospodarske rasti in učinka osnove, zato bo potrebna boljša usklajenost fiskalne politike, ugotavljajo v BS. Na zniževanje inflacije naj bi v prihodnje vplivali predvsem učinek osnove, izzvenevanje globalnih ponudbenih pritiskov in zmanjšanje domačega povpraševanja.

V BS kot glavna makroekonomska tveganja vidijo visoko inflacijo in geopolitične razmere, ob tem pa predvidevajo tudi zmanjševanje deleža javnega dolga v BDP, leta 2025 naj bi upadel pod 65 odstotkov.