Banka Slovenije znižala napovedi rasti za letos in 2020

Ljubljana - Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti s 3,2 na 2,6 odstotka, za prihodnje leto pa z 2,9 na 2,5 odstotka. Na podobnih ravneh (2,7 odstotka) naj bi se gibala tudi v letih 2021 in 2022, v novi napovedi makroekonomskih gibanj ugotavlja BS. Glavno gonilo gospodarske rasti bo ob sicer solidni rasti izvoza predstavljajo domače povpraševanje.



Rast gospodarske aktivnosti bo do konca 2022 še naprej presegala povprečno rast v evrskem območju. BDP se bo kumulativno v tem obdobju povečal za več kot 10 odstokov, kar je okoli 5 odstotnih točk več kot v evrskem območju. S tem s naj bi Slovenija dohitevala najrazvitejše države z evrom, predvidevajo v BS.



V centralni banki, ki jo vodi Boštjan Vasle, ob tem še ugotavljajo, da se na trgu dela zaradi pomanjkanje ustrezne delovne sile vse bolj kažejo strukturna neskladja. Inflacija se bo gibala na ravni približno dveh odstotkov. V Banki Slovenije ob tem še opozarjajo na tveganja, ki ostajajo izrazita in lahko ob uresničitvi pomembneje vplivajo na makroekonomska gibanja v napovedanem obdobju.