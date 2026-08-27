Banka Slovenije znova blokira odbor za razlastitve

Zgodba z imenovanjem odbora strokovnjakov, ki naj bi presojal upravičenost bančnih razlastitev v letih 2013 in 2014, se spreminja v vse večjo farso. Potem ko je kazalo, da je pristojnemu sodišču po dveh letih le uspelo imenovati sedemčlanski odbor, je Banka Slovenije po naših informacijah tik pred iztekom roka ponovno vložila pritožbo glede njegove sestave. To pomeni nov časovni zamik pri ugotavljanju utemeljenosti izrednih ukrepov med zadnjo sanacijo bank.

V prvih dneh julija smo poročali, da je mariborsko okrožno sodišče po približno dveh letih zapletov z izpodbijanjem predlaganih kandidatov malih vlagateljev vendarle imenovalo skupino neodvisnih strokovnjakov, ki naj bi ugotovila, ali so bili nekdanji imetniki bančnih delnic in podrejenih obveznic zaradi izrednih ukrepov prikrajšani bolj, kakor če ti ukrepi ne bi bili izrečeni.