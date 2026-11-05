Banka vam posodi 10.000 evrov. Koliko obresti ji morate plačati?

Potrošniška posojila so v Sloveniji v povprečju ugodnejša kot v evrskem območju. Naša primerjava ponudbe v Sloveniji za hipotetični scenarij izposoje 10.000 evrov pa je razkrila, da so tudi razlike med bankami in hranilnicami pri nas lahko zelo velike. Evropska centralna banka (ECB) je letos prvič po ciklu spuščanja obrestnih mer posegla po dvigu. Junija je zvišala obrestne mere za 25 bazičnih točk, septembra je korak ponovila. Danes je njena depozitna obrestna mera pri 2,5 odstotka, za zdaj pa še ni odgovora na vprašanje, ali bo ob višji inflaciji do konca leta sledil še en dvig. Hkrati z obrestnimi merami ECB, malce jih celo prehiteva, je rasla tudi referenčna obrestna mera euribor, ki jo banke uporabljajo pri posojilih s spremenljivo obrestno mero (šestmesečni je nekoliko pod tremi ...