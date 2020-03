Banke bodo do konca leta ponudile dodatno kreditno podporo

Ljubljana - V Evropski centralni banki so razširili nadzorniške ukrepe tudi na manj pomembne banke in hranilnice. Ključni cilj je uskladiti učinke ukrepov, ki jih sprejemajo vlade in druge državne institucije. »Posledično bankam omogočamo učinkovitejše reševanje težav, ki nastajajo zaradi nezmožnosti odplačevanja kreditov najbolj prizadetih segmentov družbe. Hkrati pa preprečujemo, da bi se zaradi teh operacij poslabšalo njihovo stanje,« sporočajo v Banki Slovenije.



Sprejeti ukrepi se pretežno nanašajo na zagotavljanje dodatne prožnosti bankam pri bonitetni obravnavi posojil, zavarovanih z državnimi jamstvi in jamstvi SID banke. Zamikamo tudi nekatere roke za izvedbo v tem trenutku manj pomembnih nadzorniških aktivnosti. Pomemben del ukrepov pa je tudi kapitalska olajšava, zaradi katere bodo banke v Sloveniji lahko podjetjem in prebivalstvu ponudile dodatno kreditno podporo.