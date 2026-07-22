Banke v Sloveniji med najdražjimi v Evropi, koliko zaračunavajo drugje?

Primerjali smo bančne provizije največjih bank pomembnejših evropskih držav (Avstrije, Italije, Francije, Nemčije ter Španije) in Slovenije.
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Prihodki od opravljanja plačilnih storitev v večjih evropskih bankah predstavljajo četrtino do tretjino vseh provizij. V Sloveniji je ta delež več kot 70 odstotkov. Foto Lisi Niesner/Reuters
V javni obravnavi je predlog zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih storitev, ki vključuje tudi brezplačni paket osnovnih bančnih storitev. Uvedba bo opazno vplivala na poslovanje slovenskih bank, ki velik del prihodkov ustvarijo prav z zaračunavanjem osnovnih storitev. A pregled pokaže, da je ukrepanje države vsaj delno tudi nujno, saj banke v Sloveniji drago zaračunavajo storitve tako prebivalcem kot malim podjetjem.
Po podatkih ECB so banke v Sloveniji lani ustvarile najvišje obrestne marže med vsemi članicami evrskega območja. Še pomembnejša pa je ugotovitev, da so med najdražjimi tudi storitve. Pri čemer je posebnost Slovenije v tem, da je tudi obseg storitev, ki jih zagotavljajo banke, dokaj skromen. Glavnino bančnih provizij banke v Sloveniji ustvarijo z osnovnimi plačilnimi ...
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