Banke julija že s 636 milijoni evrov dobička

Slovenski bančni sistem je v prvih sedmih mesecih ustvaril dobrih 636 milijonov dobička pred davki, kar je za 114 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, izhaja iz mesečne informacije o poslovanju bank, ki jo objavlja Banka Slovenije. Banke so ob tem plačale dobrih 78 milijonov davka, dobiček po davkih v višini skoraj 558 milijonov evrov pa je prav tako za skoraj 109 odstotkov presegel lanskega v enakem obdobju.

Iz izkaza poslovnega uspeha še izhaja, da so banke letos več kot podvojile čiste obrestne prihodke, in sicer s 383 na 791 milijonov evrov. Hkrati so za dobrih 11 odstotkov povečale tudi svoje operativne stroške. S sedem na 22 milijonov evrov so povečale tudi neto oslabitve in rezervacije.

Še vedno se krepijo tudi bančni depoziti gospodinjstev: konec julija jih je bilo za dobrih 26,4 milijarde evrov oziroma za dobrih 620 milijonov več kot ob koncu lanskega leta.