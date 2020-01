Banke konec leta odobrile izrazito manj posojil

Medletna rast nad desetimi odstotki

Novembra, po uveljavitvi sklepa Banke Slovenije o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva, so banke odobrile skoraj dve tretjini manj potrošniških posojil kot mesec pred tem, in tretjino manj stanovanjskih posojil. Decembra se je število novo odobrenih posojil še nekoliko zmanjšalo, so sporočili iz Združenja bank Slovenije.Po podatkih, ki so jih zbrali od desetih bank, so te novembra odobrile 3800 potrošniških posojil in 920 stanovanjskih, mesec kasneje pa še 200 manj potrošniških in sto manj stanovanjskih posojil. V oktobru, tik pred uvedbo omejitev kreditiranja, so stranke najele 10.000 potrošniških in 1420 stanovanjskih posojil.Močen upad se kaže tudi iz podatkov Banke Slovenije o gibanju mesečnih sprememb stanj posojil. »Po izrazitem povečanju v mesecu oktobru, ki je najverjetneje odraz povečanega povpraševanja zaradi najave ukrepov, je močno znižanje stanj vidno že v novembru,« so sporočili iz združenja bank. Še posebej je to vidno pri potrošniških posojilih, kjer se je neto zadolženost celo zmanjšala.Na splošno so v lanskem letu (mesečne primerjave z istimi meseci leta 2018) tako potrošniška kot stanovanjska posojila rasla. V prvih štirih mesecih je bila rast potrošniških kreditov večja za 12 odstotkov, nato je upadla in se oktobra spet vrnila na 12 odstotkov, novembra je bila rast v primerjavi z novembrom 2018 desetodstotna.Rast stanovanjskih posojil je vse leto rasla približno petodstotno glede na leto pred tem, pred uveljavitvijo sklepa Banke Slovenije pa se je približala šestim odstotkom.Banka Slovenije je prvega novembra uvedla omejitve kreditiranja , razlog za uvedbo je bila visoka rast potrošniških posojil. Po podatkih konec oktobra jih je prebivalstvo imelo 2,954 milijarde evrov in so medletno zrasla za več kot tristo milijonov evrov.