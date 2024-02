Banke lani s kar 1,1 milijarde evrov čistega dobička

Slovenske banke so lani poslovale z rekordnim dobičkom, ki je pred davki znašal miljardo 137 milijonov evrov. Na to so plačale le slabih 39 milijonov evrov davkov in dosegle čisti dobiček v znesku milijarde 98 milijonov evrov, izhaja iz mesečne informacije o poslovanju bank, ki jo je objavila Banka Slovenije. Banke so na ta način več kot podvojile dobiček iz leta 2022.

Ugodni poslovni rezultati so predvsem posledica velikega zvišanja obrestnih prihodkov, in sicer z 884 milijonov na milijardo 34 milijonov evrov. Čisti obrestni prihodki so tako znašali kar milijardo 442 milijonov evrov. Banke so ob tem za slabo desetino povečale svoje operativne stroške.

Skupna bilančna vsota slovenskega bančnega sistema se je lani povečala za približno 2,5 milijarde evrov (pet odstotkov) na dobrih 53 milijard evrov. S tem je za dobro milijardo evrov presegla doslej rekordno številko iz konca leta 2009. Banke so ob koncu lanskega leta hranile za dobrih 26,5 milijarde evrov depozitov prebivalstva.