Banke ob četrtletju s precej nižjim dobičkom

Banke v Sloveniji so v prvem četrtletju letos ustvarile dobrih 148 milijonov evrov dobička po davkih, kar je dobrih 17 odstotkov manj kakor v istem obdobju lani. V prvih treh mesecih letos se je bilančna vsota bank povečala za 841 milijonov evrov in je konec marca znašala 58,5 milijarde evrov. Solventnost in likvidnost ostajata na visoki ravni, je objavila Banka Slovenije.

Krediti nebančnemu sektorju so se marca zvišali za okoli 450 milijonov evrov, na medletni ravni pa za slabo desetino oziroma na 31,9 milijarde evrov. Med nefinančnimi družbami imajo največji delež posojil gospodinjstva. Marca so se ta povečala za 152 milijonov ali za odstotek, medletno pa za 8,5 odstotka, predvsem na račun stanovanjskih kreditov, ki so zrasli za desetino.

Rahel upad depozitov

Depoziti gospodinjstev so marca znašali 29,2 milijarde evrov, kar na letni ravni predstavlja 6,7-odstotno rast, na mesečni pa 0,7-odstotno zmanjšanje. V denarju to pomeni 213 milijonov evrov manj. To zmanjšanje je najverjetneje mogoče pripisati prenosu sredstev na individualne naložbene račune in nakupu državnih ljudskih obveznic. Depoziti podjetij so marca znašali 11,6 milijarde evrov, kar je 1,8 odstotka več kot mesec prej in 6,9-odstotka več kot na letni ravni.

Depoziti gospodinjstev so marca znašali 29,2 milijarde evrov. Tudi največji banki pri nas sta v prvih treh mesecih imeli nižji dobiček. Obrestni odhodki so za petino nižji.

Neto prihodki bank so v prvem četrtletju dosegli dvesto milijonov evrov in so bili za dobro desetino nižji kot lani. Prihodki od obresti so v prvih treh mesecih letos dosegli 453 milijonov evrov ali 4,1 odstotka manj kot v istem obdobju lani. Neto obresti so bile zaradi več kot petino nižjih obrestnih odhodkov v tem času višje za 1,6 odstotka. Čisti obrestni prilivi so tako znašali 360 milijonov evrov. Banke so imele 136 milijonov evrov neobrestnih prihodkov ali 6,5 odstotka manj, od česar je bilo največ neto opravnin, ki so dosegle 117 milijonov evrov.

Poslovanje največjih bank

Tudi največji banki pri nas sta v prvih treh mesecih imeli nižji dobiček. NLB je v prvih treh mesecih letos ustvarila 57 milijona evrov čistega dobička, kar je 7,5 odstotka manj kot v istem obdobju lani. Čisti obrestni prihodki in čiste opravnine te banke so v prvih treh mesecih dosegli 151 milijonov evrov ali dobrih šest odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani. Bilančna vsota je marca znašala 19,575 milijarde evrov.

Čisti obrestni prihodki in čiste opravnine skupine OTP Slovenija so v prvih treh mesecih dosegli 151,7 milijona evrov, kar je pet odstotkov več kakor v istem času lani. Čisti dobiček po davkih je znašal 40,9 milijona evrov, kar je 40 odstotkov manj kot konec marca lani. V banki pojasnjujejo, da so na čisti dobiček v prvem četrtletju vplivale predvsem enkratne rezervacije, povezane s pravnimi zahtevki. Brez tega bi osnovno poslovanje ostalo stabilno in dobičkonosno, so zatrdili. Bilančna vsota je marca znašala 15,6 milijarde evrov.