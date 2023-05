Banke so konservativnejše pri financiranju

Gospodarska rast še naprej izvira predvsem iz aktivnosti na domačem trgu, pri čemer vse bolj izstopa gradbeništvo. Ob načrtovanih investicijah države je pričakovati nadaljnjo rast, navaja Banka Slovenije v pregledu makroekonomskih gibanj za prvo četrtletje letos. Še se krepi tudi večstanovanjska gradnja.

Gradbena podjetja so v prvem četrtletju letos pridobila gradbena dovoljenja za gradnjo 30 tri- in večstanovanjskih stavb, v katerih je predvidenih 800 stanovanj. Za primerjavo, v istem obdobju lani so v pridobljenih gradbenih dovoljenjih za 18 večstanovanjskih stavb načrtovali 550 enot, v celotnem letu pa so pridobili 70 gradbenih dovoljenj za 1700 enot, kažejo podatki statističnega urada. Pomanjkanje usposobljenih delavcev je ob še vedno visokih cenah materiala največji omejitveni dejavnik, ki pesti že 56 odstotkov podjetij, ki se ukvarjajo z gradnjo stavb.

Pred financiranjem temeljita analiza

V zadnjem letu dni se je povečal delež gradbenih podjetij, ki kot izziv navajajo visoke finančne stroške – aprila letos je ta omejitveni dejavnik navedlo vsako deseto gradbeno podjetje, pred letom dni pa trije odstotki, osem odstotkov jih ima težave pri pridobivanju kreditov, pred letom dni pa pet odstotkov gradbenih podjetij.

»Zmanjšanja povpraševanja po financiranju novogradenj v naši banki ne zaznavamo. V skladu z obsežnimi kriteriji temeljito proučimo in analiziramo vsak potencialni projekt. Financiranje je odobreno samo tistim, ki prestanejo preverjanje in stroga merila,« pojasnjuje Alen Miškić, namestnik direktorja poslovnega centra za poslovanje s ključnimi komitenti v NLB.

Kakovost projekta je določena že v gradbeni dokumentaciji, preverjata pa jo tako z zakonodajo določeni nadzornik, v primeru financiranja projekta z bančnim posojilom pa tudi neodvisni supernadzornik, s čimer je dosežena ustrezna kakovost projekta. Poleg osnovnih meril za pridobitev posojila, kot sta pravnomočno gradbeno dovoljenje in neobstoj pravnih bremen na zemljišču, banka preverja tudi, ali investitor dosega določen del predprodaje, ali zagotavlja ustrezen del lastnih sredstev in ali ima sklenjeno pogodbo z izvajalcem gradbenih del.

Iščejo financiranje za gradnjo poslovnih prostorov

»Glede na razmere na trgu ostaja banka pri financiranju gradbenih projektov bolj konservativna in se usmerja v projekte, ki izstopajo zaradi posebne mikrolokacije ali drugih specifik, ki pripomorejo k večjemu zanimanju za nakup,« je povedal Alen Miškić. Pri gradnjah nepremičnin prevladuje financiranje gradnje stanovanj za prodajo na trgu, v zadnjem času pa je tudi več povpraševanja za financiranje večjih poslovnih objektov (pisarne), ki bodo namenjeni dolgoročnemu poslovnemu najemu.

»Zaznavamo velik poudarek na energetski učinkovitosti, pri čemer tudi na področju stanovanjske gradnje regulativa zahteva vse strožje okoljske in trajnostne standarde,« je še pojasnil in dodal, da je vključevanje trajnostnih praks v kreditiranje, naložbe, bančne izdelke in storitve najpomembnejši način, kako banka lahko podpre nacionalne in globalne cilje trajnostnega razvoja. »Projektom s trajnostno komponento zagotavljamo ugodnejše pogoje financiranja, razvili smo paleto zelenih kreditov, na primer za investicije v energetsko učinkovitost poslovnih stavb, za stanovanjski kredit,« je navedel Alen Miškić.