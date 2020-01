Banke v enajstih mesecih z rekordnih več kot pol milijarde dobička

Ljubljana – Banke so lani do konca novembra dosegle rekordnih 584 milijonov evrov dobička pred davki, kar je več kot v celotnem letu 2018. Dobiček po davkih je sicer znašal 520 milijonov evrov. Precej se je povečala tudi bilančna vsota bančnega sistema; konec novembra je znašala skoraj 40,9 milijarde evrov oziroma 6,2 odstotka več kot leto prej, izhaja iz zadnjih podatkov Banke Slovenije.



V prvih enajstih mesecih lanskega leta se je obseg posojil nebančnemu sektorju povečal za šest odstotkov. Posojila podjetjem so se medletno povečala za 6,6 odstotka (670 milijonov), stanovanjska posojila za 5,8 odstotka. Novembrska medletna rast potrošniških posojil je bila kljub makrobonitetnim ukrepom BS še vedno dvoštevilčna, in sicer 10,3 odstotna, so izračunali na Banki Slovenije. Se je pa po nadpovprečnem prirastu potrošniških posojil v oktobru (za 51 milijonov evrov) njihov obseg novembra zmanjšal za 15 milijonov evrov.



Kakovost kreditnega portfelja bank se izboljšuje, še ugotavljajo v slovenski centralni banki. Pozitiven trend je bil opazen pri nedonosnih posojilih (NPL), ki so se novembra znižala pod milijardo, na 995 milijonov evrov, njihov delež v vseh posojilih bank pa na 3,4 odstotka.