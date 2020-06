Banke v prvih štirih mesecih z več kot prepolovljenim dobičkom

Ljubljana - Posledice zaostrenih razmer ob zajezitvi epidemije Covid-19 se odražajo na poslovanju bank v Sloveniji, ki so v prvih štirih mesecih letos dosegle le 96 milijonov evrov dobička pred davki, kar je več kot pol manj kot v enakem obdobju lani (dobrih 205 milijonov).



Kreditna aktivnost bank umirja, zmanjšala se je rast posojil gospodinjstvom in podjetjem. Na strani virov financiranja se povečujejo vloge gospodinjstev, ki so bile medletno višje kar za 9,8 odstotka, kar je najvišja rast po februarju 2009, ugotavljajo v Banki Slovenije.



Kakovost kreditnega portfelja bank se po »do sedaj dostopnih podatkih še ne poslabšuje, vendar lahko to pričakujemo v naslednjih četrtletjih. Ob pričakovanem poslabšanju portfelja in padcu gospodarske aktivnosti pa banke po več letih sproščanja ponovno neto oblikujejo oslabitve in rezervacije,« še ugotavljajo v BS. Po njihovi oceni je likvidnost bančnega sistema tudi po pojavu epidemije »dobra, vendar razlike med bankami ostajajo precejšnje.«



V BS sicer še večje znižanje dobička bančnega sistema pričakujejo v prihajajočih četrtletjih. Po letošnjem krčenju gospodarske aktivnosti - po osnovnem scenariju BS naj bi letos BDP upadel za 6,5 odstotka - pa v prihodnjih dveh letih pričakuje stabilizacijo gospodarskih razmer.