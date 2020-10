Banke v sedanjo krizo stopile bolje pripravljene

Ljubljana – V srednji in vzhodni Evropi so banke po globalni finančni krizi v obdobju med letoma 2008 in 2009 močno okrepile kakovost svojih sredstev, oblikovale večje kapitalske rezerve in izboljšale svoj likvidnostni položaj, s čimer so v gospodarsko krizo zaradi covida-19 vstopile bolje pripravljene kot v prejšnjo. Kombinacija gospodarske rasti v zadnjih letih, pozornosti nadzornikov in politikov ter odločenosti bank, da odpravijo težave, povezane z nedonosnimi sredstvi, so močno zmanjšale obseg slabih posojil v zadnjih letih.To je pokazala raziskava o vplivu covida-19 na bančni sektor, ki jo je družba Deloitte izvedla med ...