Banke v Sloveniji in Evropi pogoste tarče kibernetskih napadov

Splošna raven sistemskih tveganj za bančni sistem se v zadnjem polletju po oceni Banke Slovenije ni spremenila. »Večino tveganj ocenjujemo kot nizko do zmerno, odpornost bančnega sistema na tveganja pa ocenjujemo kot visoko,« je na današnji novinarski konferenci povedala viceguvernerka Banke Slovenije Tina Žumer.

»Tveganja za bančni sistem v glavnem izhajajo iz zunanjega okolja, torej iz makrofinančnih negotovosti in geopolitičnih nestabilnosti. Ta se v bančni sistem še ne prelivajo, tako da tveganja ostajajo na nizkem do zmernem nivoju, z izjemo kibernetskega tveganja, pri katerem zaradi geopolitičnega dogajanja in kibernetskih groženj ohranjamo povišano oceno tveganja,« je ugotovitve iz najnovejšega poročila o finančni stabilnosti povzela viceguverneka.

Banka Slovenije je oceno pri kibernetskem tveganju zaradi povišanega geopolitičnega tveganja ohranila povišano s stabilnimi obeti. »Obseg oz. število incidentov se na splošno v Sloveniji, še bolj pa v bančnem sektorju znižuje. Vendar pa banke tako v Sloveniji kot v Evropi opažajo izjemno veliko število napadov, ki pa ostajajo pri poskusih. Velike so tudi kibernetske grožnje,« je pojasnila direktorica oddelka finančna stabilnost in makrobonitetna politika Meta Ahtik.

Banka Slovenije, sprejeti makrobonitetni ukrepi. FOTO: Delo

Raven kreditnega tveganja se ohranja zmerno s stabilno tendenco. Poslabšanje kakovosti portfelja posojil ostaja omejeno na nekaj podjetij in izvira predvsem iz proizvodnega dela gospodarstva zaradi večje izpostavljenosti vplivom zahtevnejših mednarodnih gospodarskih razmer. »Po več letih upadanja se od septembra lani znova povečuje število začetnih stečajnih postopkov in s tem tudi izpostavljenost bank do teh družb, ki pa ostaja majhna,« je povedala Ahtikova.

Kot zmerno in stabilno se ohranja ocena tveganja financiranja. »Vloge nebančnega sektorja ostajajo stabilen vir financiranja. Z zniževanjem depozitnih obrestnih mer v zadnjem obdobju in s povečevanjem obsega vlog na vpogled pa se povečuje vrzel med ročnostjo naložb in obveznosti ter s tem tveganje nestabilnosti financiranja, ki izhaja iz te vrzeli. Zato ostaja pomembno, da banke pozorno spremljajo varčevalne navade komitentov in pravočasno prilagajajo ponudbo konkurenčnim razmeram,« je dodala Ahtik.