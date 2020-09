FOTO:Banke vse bolj zategujejo pasove

Banke vse bolj zategujejo pasove

Konsolidacija v bančnem sektorju še ni končana, racionalizacijo pa od njih terjata tudi digitalizacija in nizke marže.

Bliskovit razvoj in širjenje aplikacij za brezstično plačevanje in mobilno bančništvo sta uporabnike pametnih telefonov pomagala odvaditi obiskovanja bančnih poslovalnic in banke pahnila v racionalizacijo. FOTO: Leon Vidic/Delo