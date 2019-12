Banke z visokimi dobički, a v 2020 lahko marsikaj drugače

Ljubljana – Slovenske banke za zdaj še dosegajo solidne poslovne rezultate. Po zadnjih objavljenih podatkih Banke Slovenije je njihov skupni dobiček pred davki do konca avgusta dosegel 479 milijonov evrov, petino več kot v istem obdobju lani. A vse kaže, da se z letom 2020 za banke končuje čas konjunkture in debelih krav, izzivov je vse več.Podrobnejši vpogled v bančne izkaze uspeha pokaže, da so visoko pozitivne bančne bilance in dobički tudi posledica dogodkov in gospodarskih razmer, na katere v prihodnje ne bo več mogoče računati.Rezervacije bodo oklestile dobičke»Visoka dobičkonosnost je predvsem posledica enkratnih ...