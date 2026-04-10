Bankomati bodo obvezni tudi v manjših krajih

Odhajajoča vlada je tik pred iztekom polnih pooblastil v javno razpravo dala predlog zakona, ki bo urejal dostopnost in uporabo plačilnih sredstev. Predlog prvič jasno ureja pravila, glede prejemanja plačil v gotovini kot tudi elektronskih plačilnih sredstev na prodajnih mestih in določa izjeme za zavrnitev plačila. Hkrati bankam nalaga tudi zagotavljanje dostopnosti do osnovnih bančnih storitev, kot so bankomati in poslovalnice. Ali bo zakon sprejet, je v rokah nove vlade in nove sestave državnega zbora.

Predlog zakona je v sodelovanju z Banko Slovenije pripravilo ministrstvo za finance, izhodišče zanj pa je bila pravica do uporabe gotovine, ki jo je Slovenija decembra lani vpisala v ustavo.