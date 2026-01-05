  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Barbarski relikt premaguje tehnološke delnice

    Ne pozabimo, da so bile zlate delnice še na začetku leta zelo podcenjene in na večletnem zgodovinskem minimumu glede na ceno zlata.
    FOTO: Toussaint Kouadio Reuters
    Galerija
    FOTO: Toussaint Kouadio Reuters
    Damjan Kovačič, Sava Infond
    5. 1. 2026 | 08:00
    4:29
    A+A-

    Plemenite kovine v dobi umetne inteligence premagujejo naložbe, povezane z umetno inteligenco. To je morda najbolj nepričakovan in fascinanten statistični podatek o donosih glavnih naložbenih razredov, odkar smo sredi oktobra leta 2022 s prihodom chatgpt vstopili v čudoviti novi svet umetne inteligence, ki je hkrati prinesel začetek bikovskega trga rasti. Globalni delniški trgi so v tem obdobju v evrih pridobili 63 odstotkov, ameriške tehnološke delnice 106 odstotkov, zlato 114 odstotkov, srebro 212 odstotkov, delnice rudnikov zlata pa 195 odstotkov.

    Še precej bolj so lani plemenite kovine in zlato, ki ga je slavni Keynes nekoč zaničevalno poimenoval barbarski relikt, v slogu dominantnega kolesarskega čarovnika Tadeja Pogačarja, pometle s konkurenco. Cena zlata je v svojem najboljšem letu po 1979 prepričljivo prebila mejo 4000 ameriških dolarjev za unčo in po 45 letih dosegla novo, inflacijsko prilagojeno rekordno vrednost. V zadnjih tednih leta smo doživeli še bolj dramatično eksplozijo cene srebra, ki se je dotaknila vrednosti 80 dolarjev za unčo, kar pa je še vedno za več kot polovico niže od inflacijsko prilagojenega rekorda leta 1980, ki bi v sedanjih cenah znašala približno 180 dolarjev.

    Po več kot desetletju stagnacije je leto 2025 za zlato in rudarske delnice prineslo idealno makroekonomsko in monetarno okolje kot iz učbenikov. Tako ekstremno visoke rasti zlata in zlatih delnic ne bi bilo brez dveh osnovnih sestavin, močnega padca vrednosti dolarja, ki je izgubil skoraj deset odstotkov do košarice svetovnih valut, in zniževanja dolgoročnih realnih obrestnih mer v ZDA (z 2,05 na 1,45 odstotka). Med ključnimi dejavniki rasti omenimo še pospešene nakupe centralnih bank (približno tisoč ton na leto), močno investicijsko povpraševanje ob visoki geopolitični in trgovinski negotovosti ter učinek »vročega zagona« (momentum), ko se kapital na borzah seli v naložbe z najhitrejšimi stopnjami rasti. Kombinacija teh dejavnikov je klasični recept za potencialni supercikel plemenitih kovin.

    Cene zlata in plemenitih kovin se na prvi pogled zdijo visoke, vendar če se opremo na ključna zgodovinska razmerja, kot so vrednotenje zlata glede na količino denarja v obtoku, razmerje med zlatom in delniškimi trgi ter razmerje med cenami zlatih delnic in ceno kovine, je verjetno, da smo še vedno sredi rastočega cikla, daleč od izrazite evforije.

    Ne pozabimo, da so bile zlate delnice še na začetku leta zelo podcenjene in na večletnem zgodovinskem minimumu glede na ceno zlata. Šele septembra, po dolgih 14 letih globoke stagnacije, so delnice zlatih rudnikov končno presegle vrh iz leta 2011, ko je bilo za unčo zlata treba odšteti polovico manj kot zdaj. Delnice rudnikov zlata so glede na temeljne kazalnike (FY 2026 P/E 15, EV/EBITDA 7,6, EBITDA marža 60 odstotkov, ROE 17 odstotkov, dividendni donos 1,5 odstotka) še vedno približno polovico cenejše kot v primerljivih fazah cikla v letih 2005–2007.

    Zlato bo tudi prihodnje leto predvsem posredna stava na gibanje dolarja in na dinamiko realnih obrestnih mer. V obdobju 1979–2024 se je dolar okrepil v 28 letih od 51. V letih, ko dolar izgublja vrednost, je povprečni donos zlata +16,8 odstotka s pozitivnimi donosi tri četrtine časa, v letih, ko se dolar krepi, pa je povprečni donos ničeln (+0,3 odstotka), polovico časa pa je negativen.

    Najverjetnejši scenarij za letošnje leto prinaša nadaljevanje ugodnega okolja za plemenite kovine s kombinacijo makroekonomskih in monetarnih dejavnikov, ki so povezani s padanjem inflacije, zniževanjem dolgoročnih obrestnih mer in zmernim razvrednotenjem dolarja (potencialno proti 1,20 ameriškega dolarja za evro).

    To še naprej pomeni konstruktivno okolje za izpostavljenost plemenitim kovinam, vendar pa bodo morali biti vlagatelji precej bolj previdni ob prevladujočem (pre)velikem optimizmu investicijskih bank ter začetnih znakih špekulativne evforije v zadnjih tednih.

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Schmitt nadvse kritičen do Timija: To je bilo predrzno

    V skakalnih krogih ob Prevčevi prevladi še zmeraj močno odmeva tudi Zajčeva druga zaporedna diskvalifikacija. Oglasil se je tudi kontrolor opreme pri FIS.
    Miha Šimnovec 3. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Daniel Tschofenig: Domna Prevca je bilo strah

    Avstrijci sanjajo o zasuku na novoletni turneji in skalpu slovenskega asa. Timi Zajc se je vsaj malo sprostil med ogledom veleslaloma v Kranjski Gori.
    Siniša Uroševič 4. 1. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc: To ve le malo ljudi

    Domen Prevc je s podvigom v Garmisch-Partenkirchnu naredil naslednji korak proti zlatemu orlu. Veseli se spektakla v prav tako razprodanem Innsbrucku.
    Miha Šimnovec 2. 1. 2026 | 15:56
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva borka Venezuele

    Kdo je Cilia Flores, ugrabljena Madurova žena?

    Več kot desetletje prva dama Venezuele, a tudi osrednja osebnost v političnem življenju države.
    Tanja Jaklič 4. 1. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    borzna analizazlatoPosel &amp; denar

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Tenis
    Tik pred OP Avstralije

    Đoković zapustil lastno Združenje profesionalnih teniških igralcev

    Organizacija je marca lani sprožila pravni postopek proti teniškim vodstvenim organom, vključno z ATP, WTA in Mednarodno agencijo za integriteto tenisa.
    5. 1. 2026 | 09:47
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ozemeljski apetiti

    Danska premierka Trumpu o Grenlandiji: Jasno smo povedali, da nismo naprodaj

    Premierka je dejala, da ZDA niti nimajo nobene pravice priključiti katere koli od treh držav v danskem kraljestvu.
    5. 1. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Trump Putinu ne verjame, da so napadli njegovo rezidenco

    Trump je po pogovoru s Putinom sprva kritiziral Ukrajino zaradi domnevnega napada, a so pri Cii nato ugotovili, da Ukrajina ni ciljala rezidence.
    5. 1. 2026 | 09:25
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Intervju

    Vesna Vuk Godina: Naša družba ljubezni žal ni naklonjena

    Z antropologinjo o tem, zakaj ljubezen ni vedno emancipatorna in zakaj je največja modrost v tem, da jo znamo usmeriti drugam – v delo, ustvarjanje in skupnost.
    Nika Vistoropski 5. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    NHL

    Vodilni ekipi Colorado in Dallas nepričakovano izgubili

    Colorado z 69 točkami z uvodnih 41 tekem ostaja druga najuspešnejša ekipa v zgodovini lige. V sezoni 1999/2000 je Boston zbral zbral 73 točk.
    5. 1. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Trump Putinu ne verjame, da so napadli njegovo rezidenco

    Trump je po pogovoru s Putinom sprva kritiziral Ukrajino zaradi domnevnega napada, a so pri Cii nato ugotovili, da Ukrajina ni ciljala rezidence.
    5. 1. 2026 | 09:25
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Intervju

    Vesna Vuk Godina: Naša družba ljubezni žal ni naklonjena

    Z antropologinjo o tem, zakaj ljubezen ni vedno emancipatorna in zakaj je največja modrost v tem, da jo znamo usmeriti drugam – v delo, ustvarjanje in skupnost.
    Nika Vistoropski 5. 1. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    NHL

    Vodilni ekipi Colorado in Dallas nepričakovano izgubili

    Colorado z 69 točkami z uvodnih 41 tekem ostaja druga najuspešnejša ekipa v zgodovini lige. V sezoni 1999/2000 je Boston zbral zbral 73 točk.
    5. 1. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo, Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo