Baterije ključne pri energetski tranziciji

Razpršeni hranilniki povečujejo fleksibilnost sistema, zmanjšujejo obremenitve omrežja in omogočajo učinkovitejše vključevanje obnovljivih virov energije, pomen hranilnikov pojasnjujejo v Kolektorju sETup. Baterijski hranilnik je lahko pomembna oprema pri energetski tranziciji tudi v podjetjih, a je brez energetskega upravljalnega sistema, ki v realnem času povezuje morebitno proizvodnjo, porabo, stanje baterije, tržne cene, vremenske napovedi in omrežninske signale, le delno izkoriščena investicija.

Takšen sistem mora namreč znati predvidevati ter se samodejno odločati: kdaj energijo shranjevati, kdaj jo sproščati in kdaj jo je smiselno oddati v omrežje ali ponuditi na trgih fleksibilnosti.

Pri načrtovanju kombiniranega sistema sončne elektrarne in hranilnika je ključno, da podjetje ne razmišlja le o nazivni moči fotovoltaike ali kapaciteti baterije, ampak o celotni arhitekturi energetskega sistema. Najpogostejša napaka je projektiranje brez poglobljene analize realnih podatkov – profila porabe, dnevnih in sezonskih konic, nihanj cen energije ter vpliva omrežninskih tarif. Posledica je neoptimalna velikost sončne elektrarne, baterije ali obojega, kar vodi v daljšo povračilno dobo in nezadovoljstvo pri investitorju, pojasnjujejo v Kolektorju sETup, ki ga vodi Aleš Koželjnik: »Pomembno je tudi, da investitor razume, da gre pri upravljanju tovrstnih sistemov za optimizacijski problem več spremenljivk, ker je mogoče izvajati lokalno optimizacijo, arbitražo na trgu za dan vnaprej, sistemske storitve ...«

Tovrstni sistemi največ koristi prinašajo podjetjem z izrazito spremenljivo in višjo porabo električne energije: industrijskim obratom, logističnim centrom, energetsko intenzivnim dejavnostim ter večjim poslovnim objektom. »Posebno smiselni so pri uporabnikih z visokimi obračunskimi močmi ali tam, kjer energija pomembno vpliva na konkurenčnost. Pri tem se povečuje zanimanje podjetij, ki želijo povečati energetsko neodvisnost in odpornost na motnje v omrežju.« Podjetja si namreč v okolju, kjer so cene električne energije višje kot pred vojno v Ukrajini, s tem znižajo stroške električne energije, optimizirajo omrežnino, zmanjšajo izpostavljenost cenovni volatilnosti in zagotovijo zanesljivost napajanja, saj je baterijski hranilnik rezervni vir, naštevajo v Kolektorju sETup: »Poleg tega podjetje pridobi nadzor nad lastnimi energetskimi tokovi, zniža ogljični odtis ter se pripravi na prihodnje regulativne in tržne spremembe. Ob ustreznem digitalnem upravljanju na elektroenergetskih trgih postane hranilnik celo vir prihodkov – ne le strošek.«

Podjetja, ki vključijo baterijske hranilnike v algoritme upravljanja, pogosto dosežejo precej krajšo vračilno dobo kot pred nekaj leti, saj se cene hranilnikov znižujejo, volatilnost cen električne energije pa raste. Nova metodologija obračuna omrežnine postavlja obračunsko moč med pomembne stroškovne postavke. V Kolektorju sETup pravijo, da brez aktivnega upravljanja teh stroškov skoraj ni mogoče zmanjšati: »Baterijski hranilnik omogoča ravnanje ob konicah in s tem neposredno vpliva na stroške omrežnine. Treba je poudariti, da je pri upravljanju hranilnika v vsakem trenutku ključno iskanje opcije, ki je za stranko najbolj optimalna – v trenutnem stanju obračunska moč ni postavka, ki bi ključno vplivala na upravljanje baterije. Zanimivejše so možnosti sodelovanja na sistemskih storitvah, trgih dan vnaprej in znotraj dneva ter lokalna optimizacija ...«

Eno od rastočih področij je vključitev baterijskih hranilnikov v sistemske storitve. »Tehnično ustrezno zasnovani in digitalno podprti hranilniki lahko sodelujejo pri zagotavljanju sistemskih storitev prenosnemu operaterju omrežja Eles. Hranilniki seveda poleg lokalne optimizacije lahko izvajajo tudi arbitražo na trgu za dan vnaprej, trgu znotraj dneva in tako dalje. To pomeni, da podjetje poleg lastne optimizacije z energijo lahko tudi aktivno vstopa na trg in ustvarja dodatne prihodke.«