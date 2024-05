BDP na letni ravni višji za 2,1 odstotka

Slovenski bruto domači proizvod se je v prvem četrtletju v primerjavi z istim obdobjem lani povečal za 2,1 odstotka, kažejo predhodni podatki državnega statističnega zavoda (Surs).

Rast domačega povpraševanja

Domača potrošnja se je zvišala za 1,7 odstotka, kar je bila najizrazitejša rast v zadnjih šestih četrtletjih (v letu in pol). Končna potrošnja se je povečala za 2,0 odstotka (nekoliko nižja rast kot v četrtletju prej). Bruto investicije so po štirih zaporednih četrtletjih zmanjševanja prav tako zrasle, in sicer za 0,9 odstotka.

Na povečanje slednjih je pozitivno vplivalo gibanje zalog. Bruto investicije v osnovna sredstva so se povečale za 0,6 odstotka, kar je precej manj kot v prejšnjem letu, ko so se stopnje rasti gibale med 7,7 in 11,2 odstotka. Najizrazitejše umirjanje rasti smo zaznali pri investicijah v gradbene objekte. Potrošnja gospodinjstev se je povečala, in sicer za 0,9 odstotka.

Zmanjšanje uvoza, upadel tudi izvoz

V prvem četrtletju letos sta se uvoz in izvoz v primerjavi z istim obdobjem lani zmanjšala, vendar manj izrazito kot v prejšnjih treh četrtletjih. Uvoz se je zmanjšal za 0,9 odstotka, od tega pri blagu za 0,1 odstotka in pri storitvah za 4,8 odstotka. Izvoz je upadel za 0,6 odstotka, pri storitvah se je zmanjšal za 7,1 odstotka, medtem ko se je pri blagu povečal, in sicer za 1,1 odstotka. Zunanjetrgovinski presežek je k rasti BDP prispeval 0,2 odstotne točke.