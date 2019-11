BDP se je v tretjem četrtletju povečal za dva odstotka

Ljubljana – Slovenski bruto domači proizvod je bil v tretjem četrtletju letos za 2 odstotka višji kot v tretjem četrtletju lani (prilagojeno za vpliv sezone in koledarja), neprilagojeno pa za 2,3 odstotka, so izračunali na državnem statističnem uradu (Surs). To je najnižje po letu 2015. BDP je bil glede na prejšnje četrtletje višji za 0,8 odstotka.se je v tretjem četrtletju 2019 glede na isto obdobje leta 2018 povečalo za 3,8 odstotka. K višji rasti domačega trošenja sta pozitivno prispevali tako končna potrošnja kot bruto investicije. Končna potrošnja se je povečala za 3,7 odstotka, v okviru te pa najizraziteje potrošnja gospodinjstev, ki se je povečala za 4,3 odstotka.so se povečale za 4,4 odstotka. K temu so precej prispevale spremembe zalog. Bruto investicije v osnovna sredstva so se povečale za 1,2 odstotka, kar je precej nižja rast kot v preteklih obdobjih. Nizka rast bruto investicij v osnovna sredstva je bila posledica zmanjšanja investicij v nestanovanjsko gradnjo (te so bile nižje za 3,3 odstotka) in v transportno opremo (te so bile nižje za 6,9 odstotka). Investicije v drugo opremo in stroje ter investicije v stanovanjsko gradnjo pa so se povečale (za 4,3 odstotka oziroma za 9,7 odstotka) in na rast celotnih bruto investicij v osnovna sredstva vplivale pozitivno oz. so blažile njihovo upadanje.. Izvoz se je v tretjem četrtletju 2019 glede na isto obdobje prejšnjega leta povečal za 4,5 odstotka, kar je približno enaka rast kot v prejšnjih četrtletjih letošnjega leta (za 4,9 odstotka in 5,0 odstotkov). Uvoz se je povečal izraziteje kot izvoz (za 6,7 odstotka), njegova rast pa je bila tudi izrazitejša kot v prvi polovici leta 2019 (za 3,9 odstotka in 4,9 odstokta).Umar je sicer v jesenski napovedi za letos napovedal 2,8-odstotno povečanje obsega slovenske ekonomije, prihodnje leto pa naj bi se BDP povečal za tri odstotke.Statistični organ Unije Eurostat je sicer že 14. novembra objavil prve hitre podatke , da se je BDP v evrskem območju v tretjem četrtletju zvišal za 0,2, v Uniji pa za 0,3 odstotka. Medletna gospodarska rast je bila tako v evrskem območju 1,2, v EU-28 pa 1,3-odstotna.