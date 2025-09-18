  • Delo d.o.o.
    Novice

    Zakaj je soustanovitelj sladoleda Ben & Jerry's dal odpoved

    Ben Cohen in Jerry Greenfield sta podjetje ustanovila leta 1978. Leta 2000 so znamko kupili pri podjetju Unilever.
    FOTO: Shannon Stapleton/Reuters
    Galerija
    FOTO: Shannon Stapleton/Reuters
    Ma. J.
    18. 9. 2025 | 09:28
    18. 9. 2025 | 09:55
    A+A-

    Jerry Greenfield je znamko sladoleda Ben & Jerry's soustanovil pred skoraj 50 leti. Greenfield je v sredo na družbenih omrežjih objavil pismo, v katerem je zapisal, da se poslavlja od Ben & Jerry's zaradi spora z matičnim podjetjem Unilever. Soustanovitelj znamke Ben & Jerry's Ben Cohen je v pogovoru z medijsko hišo CNN razkril, zakaj se je Greenfield odločil, da zapusti podjetje.

    image_alt
    Soustanovitelj podjetja Ben & Jerry's dal odpoved: Utišali so naše poslanstvo

    »Jerry ima široko srce. Spor z Unileverjem ga je razžiral, zato je čutil, da nima druge izbire, kot da da odpoved,« je dejal Cohen in dodal, da je Greenfield potrt, da se je to zgodilo, obenem pa čuti olajšanje, saj ni več del spora.

    Greenfield je v sredinem pismu Unilever obtožil, da so Ben & Jerry's prikrajšali za svobodno izražanje glede družbenih in političnih vprašanj, kar pa je bistvo znamke. Spor med soustanoviteljema in matičnim podjetjem je v zadnjih letih pripeljal do številnih tožb.

    Ben Cohen in Jerry Greenfield sta se za družbeno pravičnost borila že od ustanovitve podjetja. FOTO: Wikimedia Commons
    Ben Cohen in Jerry Greenfield sta se za družbeno pravičnost borila že od ustanovitve podjetja. FOTO: Wikimedia Commons
    Podjetje Unilever, ki ima sedež v Veliki Britaniji, je znamko Ben & Jerry's leta 2000 kupilo za 276 milijonov evrov. Kljub temu so Ben & Jerry's dovolili, da še naprej deluje neodvisno od matičnega podjetja in nadaljuje svoje družbeno poslanstvo. Cohen in Greenfield sta ostala zaposlena pri podjetju, a sta bila po prodaji osredotočena predvsem na aktivizem in nista odločala o delovanju podjetja.

    Ko sta leta 1978 ustanovila Ben & Jerry's, sta si zadala tri cilje: promoviranje in kakovost izdelka, podpiranje družbene pravičnosti in ustvarjanje dobička. »Ko sva se odločila za te tri cilje, sva tudi pokazala, da so vsi enako pomembni,« je za CNN pojasnil Cohen in dodal, da če podjetje zagovarja družbene vrednote, tudi ustvari dobiček.

    »Ljudje vedo, kje stojiva«

    Vse se je spremenilo, ko se je vodstvo pri Unileverju zamenjalo, je dejal Cohen. Ostal ni nihče več, ki je sodeloval pri prvotnem dogovoru med podjetjema, zato so pri Unileverju začeli kršiti dogovor. Jabolko spora med matičnim podjetjem in znamko sladoleda je postal vojaški konflikt med Izraelom in Palestino. Pri Ben & Jerryju so želeli prekiniti sodelovanje z Izraelom, a je matično podjetje odločitev preprečilo.

    image_alt
    Podnebni aktivizem je politični boj

    Unilever so razjezile tudi objave na družbenih omrežjih, ko sta soustanovitelja Ben & Jerry's spregovorila proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, Izraelu in dogajanju v Gazi. Matično podjetje je Cohenu in Greenfieldu zaradi objav grozilo z odpovedjo.

    Jabolko spora med matičnim podjetjem in znamko sladoleda je postal vojaški konflikt med Izraelom in Palestino. FOTO: Getty Images via AFP
    Jabolko spora med matičnim podjetjem in znamko sladoleda je postal vojaški konflikt med Izraelom in Palestino. FOTO: Getty Images via AFP
    Ben & Jerry's bo novembra postal del novega podjetja The Magnum Ice Cream Company. Pri Magnumu so dejali, da se ne strinjajo z izjavami soustanoviteljev priljubljene znamke sladoleda, a da z njima poskušajo sodelovati. »Predani smo trem ciljem, ki sta si jih postavila Cohen in Greenfield in ostajamo osredotočeni na zapuščino miru, ljubezni in sladoleda te priljubljene in unikatne znamke,« je v izjavi za javnost dejal predstavnik Magnuma.

    Greenfield je zaradi razhajanja z Unileverjem dal odpoved, Cohen pa meni, da lahko družbenemu poslanstvu Ben & Jerryja najbolj pripomore znotraj podjetja. »Realnost je, da je posel vedno politične narave. Povprečno podjetje z dobičkom vpliva na rezultate volitev in podkupujejo lobiste, da vplivajo na zakonodajo,« je dejal Cohen in dodal, da se Ben & Jerry's od drugih podjetij razlikuje le v tem, da so njihova politična prepričanja javna. »Ljudje vedo, kje stojiva, medtem ko druga podjetja to skrivajo,« je poudaril Cohen.

    Novice  |  Svet
    Družbeni aktivizem

    Soustanovitelj podjetja Ben & Jerry's dal odpoved: Utišali so naše poslanstvo

    Jerry Greenfield je skupaj s soustanoviteljem sladolednega podjetja Benom Cohenom objavil pismo o nestrinjanju z matičnim podjetjem.
    17. 9. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Akademski bojkot je v času genocida moralna in pravna dolžnost, ne izbira

    Univerza v Ljubljani krši odločitve Meddržavnega sodišča, čeprav trdi, da se zavzema za dosledno spoštovanje mednarodnega prava.
    19. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Zgodovina znanosti

    Vojna je močan generator in spodbuda za znanstveni razvoj

    Lorraine Daston, zgodovinarka znanosti poudarja, da je treba podpirati tudi raziskave, ki ne obljubljajo praktičnih koristi.
    Milan Ilić 18. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Peter Mlakar

    Dokaz za obstoj Boga

    Knjiga O neskončnem je gotovo ena bolj nenavadnih izdaj v zadnjem času.
    Mirt Bezlaj 16. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Če tehtate o upokojitvi, bo ugodneje decembra ali januarja?

    Pogoj starosti se bo začel zviševati leta 2028. Zimski dodatek naj bi nadomestil, kar bodo upokojenci izgubili z novo formulo usklajevanja.
    Barbara Hočevar 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Genocid v Gazi

    Nataša Pirc Musar z ostrim sporočilom za ZDA na generalni skupščini OZN

    Slovenska predsednica bo na generalni skupščini OZN kritična do ameriških sankcij zoper sodnike ICC
    Uroš Esih 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Robert Shillman

    Kdo je glavni financer desnega gibanja, ki privablja stotisoče ljudi

    Britanci v ameriških zvezdnikih vidijo navdih, Američani pa v britanskih aktivistih dokaz, da je njihov boj del širšega globalnega gibanja.
    Pija Kapitanovič 17. 9. 2025 | 07:07
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostni razvoj

    Trajnostno poslovanje ni le enkraten projekt

    V podjetjih trajnostni proces zahteva zmožnost prilagajanja hitrim spremembam in transparentno komunikacijo.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Razbremenitev podjetij

    Podjetja si želijo čim manj zapletenih pravil

    Cilj digitalnega svežnja je zmanjšanje upravnega bremena za vsaj 25 odstotkov za vsa podjetja ter za vsaj 35 odstotkov za mala in srednja podjetja.
    Marjana Kristan Fazarinc 18. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dodatno zdravstveno zavarovanje

    Pacient v stiski ne sme ostati sam

    Dolgi čakalni roki, nerazumevanje navodil in digitalne ovire otežujejo manevriranje po zdravstvenem sistemu.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vlaga v stanovanju

    Ureditev prezračevanja naj bo del energetske prenove

    Po energetski sanaciji, pri menjavi oken, izolaciji strehe in fasade naravne izmenjave zraka ni več.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    ben &amp; jerry'spodjetjaprodajaJerry GreenfieldBen Cohensladoled

    Novice  |  Znanoteh
    Eksoplaneti

    6000 planetov, a noben tak kot Zemlja

    Pred 30 leti so odkrili prvi eksoplanet, do danes je številka narasla na 6000. A to je le drobec.
    18. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Wiesn

    Oktoberfest: Letos bo za liter piva treba odšteti skoraj 16 evrov

    Letos bodo cene piva spet rekordne. Cena za liter piva se bo gibala med 14,50 in 15,80 evra, dražje bodo tudi brezalkoholne pijače.
    18. 9. 2025 | 10:51
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kapetanovih 500 tekem

    Jan Oblak: Velika številka, a po porazu ni tako pomembna

    Kapetan madridskega Atletica in slovenske nogometne reprezentance še vedno sanja o tem, da bo z rdeče-belimi osvojil ligo prvakov.
    18. 9. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Jurij Tepeš: To se redko dogaja

    V Predazzu danes prvi skakalni tekmi na generalki za zimske olimpijske igre 2026. V Italiji tudi 18 Slovencev.
    Miha Šimnovec 18. 9. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Moda

    Kdo je ženska, ki je v Ljubljani obudila kultno veleblagovnico Nama

    Modni slog Ljubljančank in Ljubljančanov bo od zdaj naprej tudi v rokah podjetne Italijanke.
    Daša Mavrič 18. 9. 2025 | 10:35
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kapetanovih 500 tekem

    Jan Oblak: Velika številka, a po porazu ni tako pomembna

    Kapetan madridskega Atletica in slovenske nogometne reprezentance še vedno sanja o tem, da bo z rdeče-belimi osvojil ligo prvakov.
    18. 9. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Jurij Tepeš: To se redko dogaja

    V Predazzu danes prvi skakalni tekmi na generalki za zimske olimpijske igre 2026. V Italiji tudi 18 Slovencev.
    Miha Šimnovec 18. 9. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Moda

    Kdo je ženska, ki je v Ljubljani obudila kultno veleblagovnico Nama

    Modni slog Ljubljančank in Ljubljančanov bo od zdaj naprej tudi v rokah podjetne Italijanke.
    Daša Mavrič 18. 9. 2025 | 10:35
    Preberite več
