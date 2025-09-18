Jerry Greenfield je znamko sladoleda Ben & Jerry's soustanovil pred skoraj 50 leti. Greenfield je v sredo na družbenih omrežjih objavil pismo, v katerem je zapisal, da se poslavlja od Ben & Jerry's zaradi spora z matičnim podjetjem Unilever. Soustanovitelj znamke Ben & Jerry's Ben Cohen je v pogovoru z medijsko hišo CNN razkril, zakaj se je Greenfield odločil, da zapusti podjetje.

»Jerry ima široko srce. Spor z Unileverjem ga je razžiral, zato je čutil, da nima druge izbire, kot da da odpoved,« je dejal Cohen in dodal, da je Greenfield potrt, da se je to zgodilo, obenem pa čuti olajšanje, saj ni več del spora.

Greenfield je v sredinem pismu Unilever obtožil, da so Ben & Jerry's prikrajšali za svobodno izražanje glede družbenih in političnih vprašanj, kar pa je bistvo znamke. Spor med soustanoviteljema in matičnim podjetjem je v zadnjih letih pripeljal do številnih tožb.

Ben Cohen in Jerry Greenfield sta se za družbeno pravičnost borila že od ustanovitve podjetja. FOTO: Wikimedia Commons

Podjetje Unilever, ki ima sedež v Veliki Britaniji, je znamko Ben & Jerry's leta 2000 kupilo za 276 milijonov evrov. Kljub temu so Ben & Jerry's dovolili, da še naprej deluje neodvisno od matičnega podjetja in nadaljuje svoje družbeno poslanstvo. Cohen in Greenfield sta ostala zaposlena pri podjetju, a sta bila po prodaji osredotočena predvsem na aktivizem in nista odločala o delovanju podjetja.

Ko sta leta 1978 ustanovila Ben & Jerry's, sta si zadala tri cilje: promoviranje in kakovost izdelka, podpiranje družbene pravičnosti in ustvarjanje dobička. »Ko sva se odločila za te tri cilje, sva tudi pokazala, da so vsi enako pomembni,« je za CNN pojasnil Cohen in dodal, da če podjetje zagovarja družbene vrednote, tudi ustvari dobiček.

»Ljudje vedo, kje stojiva«

Vse se je spremenilo, ko se je vodstvo pri Unileverju zamenjalo, je dejal Cohen. Ostal ni nihče več, ki je sodeloval pri prvotnem dogovoru med podjetjema, zato so pri Unileverju začeli kršiti dogovor. Jabolko spora med matičnim podjetjem in znamko sladoleda je postal vojaški konflikt med Izraelom in Palestino. Pri Ben & Jerryju so želeli prekiniti sodelovanje z Izraelom, a je matično podjetje odločitev preprečilo.

Unilever so razjezile tudi objave na družbenih omrežjih, ko sta soustanovitelja Ben & Jerry's spregovorila proti ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu, Izraelu in dogajanju v Gazi. Matično podjetje je Cohenu in Greenfieldu zaradi objav grozilo z odpovedjo.

Jabolko spora med matičnim podjetjem in znamko sladoleda je postal vojaški konflikt med Izraelom in Palestino. FOTO: Getty Images via AFP

Ben & Jerry's bo novembra postal del novega podjetja The Magnum Ice Cream Company. Pri Magnumu so dejali, da se ne strinjajo z izjavami soustanoviteljev priljubljene znamke sladoleda, a da z njima poskušajo sodelovati. »Predani smo trem ciljem, ki sta si jih postavila Cohen in Greenfield in ostajamo osredotočeni na zapuščino miru, ljubezni in sladoleda te priljubljene in unikatne znamke,« je v izjavi za javnost dejal predstavnik Magnuma.

Greenfield je zaradi razhajanja z Unileverjem dal odpoved, Cohen pa meni, da lahko družbenemu poslanstvu Ben & Jerryja najbolj pripomore znotraj podjetja. »Realnost je, da je posel vedno politične narave. Povprečno podjetje z dobičkom vpliva na rezultate volitev in podkupujejo lobiste, da vplivajo na zakonodajo,« je dejal Cohen in dodal, da se Ben & Jerry's od drugih podjetij razlikuje le v tem, da so njihova politična prepričanja javna. »Ljudje vedo, kje stojiva, medtem ko druga podjetja to skrivajo,« je poudaril Cohen.