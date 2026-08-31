Bencin bo spet dražji, dizel cenejši

Z ministrstva za energetiko in infrastrukturo so sporočili, da se bodo opolnoči spremenile cene pogonskih goriv. Najvišje drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri pa do vključno 7. septembra znašale 1,623 evra za liter bencina, 1,811 evra za liter dizelskega goriva in 1,412 evra za liter kurilnega olja.

Za liter neosvinčenega 95-oktanskega bencina bo, ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest, treba plačati 1,623 evra za liter (cena pred spremembo je bila 1,608 evra za liter), pri 50 litrih to pomeni 81,15 evra.

Liter dizla bo, ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest v novem obdobju, znašal 1,811 evra za liter (cena pred spremembo 1,903 evra za liter), kar pri 50 litrih znese 90,55 evra.

Za liter kurilnega olja bo v naslednjem obdobju treba plačati 1,412 evra za liter (pred spremembo je znašala 1,517 evra za liter). Pri naročeni količini tisoč litrov kurilnega olja bo potrošnik plačal 1412 evrov (brez prevoza).

»Če ne bi regulirali cen kurilnega olja ter kurilnega olja ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi bilo treba odšteti okoli 1,627 evra za liter. Potrošnik bi za nakup tisoč litrov plačal 1627 evrov, kar pomeni, da pri tisočlitrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 215 evrov,« so sporočili z ministrstva.