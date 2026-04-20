Znane so nižje cene bencina in dizla

Po napovedih se bodo od jutri do prihodnjega torka, 28. aprila, cene pogonskih goriv znižale. Liter 95-oktanskega bencina bo stal 1,605 evra (prej 1,620 evra), liter dizla 1,736 evra (prej 1,822 evra), liter kurilnega olja pa 1,386 evra (prej 1,484 evra).

Znižanje je najbolj izrazito pri dizlu in kurilnem olju, medtem ko se je cena bencina znižala le nekoliko. Pri točenju 50 litrov bo voznik za bencin odštel 80,25 evra, kar je približno 0,75 evra manj kot doslej, pri dizlu pa 86,80 evra, kar pomeni okoli 4,30 evra prihranka. Pri kurilnem olju bo pri nakupu tisoč litrov račun nižji za približno 98 evrov, glede na ocenjene neregulirane cene pa bi lahko potrošniki prihranili tudi do okoli 205 evrov.

Cene ostajajo regulirane, določajo pa se na podlagi gibanja naftnih derivatov na svetovnih trgih in tečaja dolar–evro ob omejenih maržah trgovcev.