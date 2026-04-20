    Znane so nižje cene bencina in dizla

    Liter 95-oktanskega bencina bo stal 1,605 evra (prej 1,620 evra), liter dizla 1,736 evra (prej 1,822 evra), liter kurilnega olja pa 1,386 evra.
    Cene se določajo na podlagi gibanja naftnih derivatov na svetovnih trgih in tečaja dolar–evro, marže trgovcev pa ostajajo omejene z uredbo. FOTO: Leon Vidic
    Cene se določajo na podlagi gibanja naftnih derivatov na svetovnih trgih in tečaja dolar–evro, marže trgovcev pa ostajajo omejene z uredbo. FOTO: Leon Vidic
    R. I.
    20. 4. 2026 | 13:44
    20. 4. 2026 | 14:09
    Po napovedih se bodo od jutri do prihodnjega torka, 28. aprila, cene pogonskih goriv znižale. Liter 95-oktanskega bencina bo stal 1,605 evra (prej 1,620 evra), liter dizla 1,736 evra (prej 1,822 evra), liter kurilnega olja pa 1,386 evra (prej 1,484 evra).

    Znižanje je najbolj izrazito pri dizlu in kurilnem olju, medtem ko se je cena bencina znižala le nekoliko. Pri točenju 50 litrov bo voznik za bencin odštel 80,25 evra, kar je približno 0,75 evra manj kot doslej, pri dizlu pa 86,80 evra, kar pomeni okoli 4,30 evra prihranka. Pri kurilnem olju bo pri nakupu tisoč litrov račun nižji za približno 98 evrov, glede na ocenjene neregulirane cene pa bi lahko potrošniki prihranili tudi do okoli 205 evrov.

    Cene ostajajo regulirane, določajo pa se na podlagi gibanja naftnih derivatov na svetovnih trgih in tečaja dolar–evro ob omejenih maržah trgovcev.

    Premium
    Novice  |  Svet
    Iran in Ukrajina

    Dvoje pogajanj, kopica nepremostljivih razlik

    V Washingtonu ne zmorejo reševati vseh težav, ki so jih tudi sami pomagali ustvariti.
    Boris Čibej 20. 4. 2026 | 15:50
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Bili smo trije

    Novi roman Pie Prezelj: Iskanje sidrišča v razburkanem vmes

    Drugi roman Pie Prezelj o izgubi, bližini in identiteti nadaljuje poetiko Težke vode, a jo razširi v bolj zračen pripovedni prostor.
    Nina Gostiša 20. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Begunec

    Skrival se je v okolici Ljubljane

    Operacija Haribo: Naša policija ujela avstrijskega preprodajalca, ki je štiri leta bežal pred roko pravice
    Tomica Šuljić 20. 4. 2026 | 15:29
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Celje kot Bayern v Nemčiji, šampion brez tekmecev

    Slovenski nogometni prvak bo šel v lov za ligo prvakov. Prvi tekmec v 1. kolu kvalifikacij bo znan 16. junija, prva tekma pa bo 7. ali 8. julija
    Gorazd Nejedly 20. 4. 2026 | 15:23
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prosti dnevi

    Bližnji vzhod odpade, zmagujejo Karibi in Jadran

    Prvomajske počitnice: Kljub kriznim žariščem Slovenci množično na pot. Pred potjo je treba preveriti varnost.
    Maja Grgič 20. 4. 2026 | 15:15
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Begunec

    Skrival se je v okolici Ljubljane

    Operacija Haribo: Naša policija ujela avstrijskega preprodajalca, ki je štiri leta bežal pred roko pravice
    Tomica Šuljić 20. 4. 2026 | 15:29
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Prva liga Telemach

    Celje kot Bayern v Nemčiji, šampion brez tekmecev

    Slovenski nogometni prvak bo šel v lov za ligo prvakov. Prvi tekmec v 1. kolu kvalifikacij bo znan 16. junija, prva tekma pa bo 7. ali 8. julija
    Gorazd Nejedly 20. 4. 2026 | 15:23
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Prosti dnevi

    Bližnji vzhod odpade, zmagujejo Karibi in Jadran

    Prvomajske počitnice: Kljub kriznim žariščem Slovenci množično na pot. Pred potjo je treba preveriti varnost.
    Maja Grgič 20. 4. 2026 | 15:15
    Preberite več
