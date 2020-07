Vlada je na dopisni seji z znižanjem zneskov trošarin preprečila podražitev najbolj prodajanih pogonskih goriv.Ceni bencina in dizelskega goriva na črpalkah izven avtocest in hitrih cest tako še naprej ostajata pri evru za liter.Zaradi zvišanja nabavnih cen v preteklem mesecu je ministrstvo za finance že močno oklestilo trošarine in močno spremenila strukturo cene, smo poročali.