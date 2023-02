Bencin se bo opolnoči podražil

Za liter 95-oktanskega bencina bo treba od polnoči zunaj avtocestnega omrežja odšteti 1,359 evra, kar je 0,4 centa več kot v preteklih 14 dneh. Regulirana cena litra dizla bo medtem po vladnem posegu v trošarine v naslednjem dvotedenskem obdobju ostala nespremenjena pri 1,489 evra. Rahlo pocenilo se bo kurilno olje.

Cena litra kurilnega olja bo tako od polnoči 1,078 evra, kar je 0,5 centa manj kot v zadnjih dveh tednih, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Nove regulirane cene bodo veljale do vključno 13. marca.

Cene za prihodnje 14-dnevno obdobje sledijo vladnemu posegu v trošarine. Ministrski zbor je tako na današnji dopisni seji spremenil uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo.

Trošarino na plinsko olje za ogrevanje, torej za kurilno olje, je vlada zvišala z 0,116 evra na liter na 0,12190 evra na liter, trošarino za plinsko olje za pogon, torej dizel, pa je dvignila z 0,386 evra na liter na 0,40633 evra na liter, so sporočili z ministrstva za finance.

Vlada v zadnjem obdobju ob pocenitvah na trgu naftnih derivatov znova posega v trošarine. Kot pravijo na finančnem ministrstvu, jih prilagaja tako, »da ohranja dostopnost maloprodajnih cen, hkrati pa si v luči javnofinančne vzdržnosti prizadeva za postopno normalizacijo prilivov v državni proračun«.

Maloprodajne cene naftnih derivatov se sicer izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Pri tem so marže trgovcev skladno z vladno uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov zunaj mreže avtocest in hitrih cest omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina. Za kurilno olje so medtem omejene na 0,08 evra za liter.

Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah se oblikujejo prosto.