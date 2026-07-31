Beretta bo na Hrvaškem zgradila tovarno za 900 milijonov evrov

V času, ko evropske države mrzlično iščejo nove vire streliva, Hrvaška napoveduje naložbo, vredno do 900 milijonov evrov, ki naj bi jo dolgoročno utrdila na zemljevidu obrambne industrije in regionalne varnosti. Berettina tovarna v Obrovcu naj bi na 43 hektarjih letno izdelala kar 600 milijonov nabojev različnih kalibrov, kar odpira vprašanje, kako se spreminja vloga manjših držav v evropski varnostni verigi in kakšne bodo gospodarske ter politične posledice takšnih projektov v času vojn na obrobjih Evrope. V ospredju niso le nova delovna mesta in tehnološki prenos, temveč tudi izbira Hrvaške pred večjimi državami, pri čemer so tehtnico prevesili schengen, politični odnosi in državna vloga v lastniški strukturi.