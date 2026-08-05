Bertoško vpadnico začeli graditi, srminsko končujejo

Dolgo pričakovano bertoško vpadnico v Koper, dolgo 1,6 kilometra, so vendarle začeli graditi na novo. In to štiri mesece po podpisu pogodbe med Darsom, Kolektorjem CPG in CPK Koper ter deset let po podpisu dogovora med občino Koper in več predstavniki države (ministrstvo za infrastrukturo, Dars in DRSI). Zgradili naj bi jo v 20 mesecih, predvidoma do konca marca leta 2028. Bertoška in srminska vpadnica, ki jo končujejo približno kilometer stran, bosta bistveno razbremenili promet v mesto in olajšali dostop tovornjakom v pristanišče. Delavci gradbenega konzorcija Kolektor CPG in CPK Koper so pripravljalna dela začeli pred dvema tednoma. Bertoška vpadnica je bila zgrajena že pred približno 20 leti in ni bila predvidena za takšen obseg tovornega prometa, kot se po njem odvija danes. Ob ...