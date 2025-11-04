Bezos čez noč zaslužil več kot osem milijard evrov

V ponedeljek je poskočila vrednost delnic podjetja Amazon zaradi skoraj 34 milijard evrov vrednega poslovnega dogovora med OpenAI in Amazonovim oblakom. Jeff Bezos, ki ima v lasti osem odstotkov delnic, je tako čez noč zaslužil okoli 8,5 milijarde evrov, piše revija Forbes.

Amazonove delnice so v ponedeljek popoldne narasle za več kot štiri odstotke, potem ko sta podjetji delili novico, da so pri Amazon Web Services sklenili sedemletno pogodbo z OpenAI za zagotavljanje računalniške moči, ki jo potrebujejo za razvijanje in uporabo umetne inteligence.

Delovanje več sto tisoč specializiranih čipov Nvidie podjetja OpenAI bodo omogočali pri Amazon Web Services. Nov dogovor so naznanili manj kot teden dni po tem, ko je OpenAI spremenil sodelovanje z dolgoletnim partnerjem Microsoftom, ki je bil do pred kratkim njihov edini izvajalec storitev računalništva v oblaku. OpenAI je bil v obdobju med letoma 2019 in 2023 vezan na pogodbo z Microsoftom, ki je podjetju OpenAI dovolil sklenitev pogodbe za oblak s še dvema drugima podjetjema, ko Microsoft ne bo več zadostoval.

Sprememba se je zgodila prejšnji teden, ko sta s eMicrosoft in OpenAI ponovno pogajala o pogodbi, da bi podjetju OpenAI omogočila nakup storitev v oblaku na prostem trgu. Ta ista sprememba prestrukturiranja je OpenAI omogočila ustanovitev dobičkonosne veje v vrednosti več kot 434 milijard evrov.

OpenAI so sprva sicer ustanovili kot neprofitno podjetje, a so zaradi hitrega napredka v tehnologiji umetne inteligence spoznali, da zaradi povpraševanja po orodjih UI potreba po računalniški moči narašča, z njo pa tudi možnost dobička. Novi dogovor z Amazon Web Services jim bo omogočal, da bodo lažje zbrali kapital in ustvarili dobiček, poroča AP.

Bezosovo premoženje je zaradi dogovora naraslo na 220,8 milijarde evrov. Bezos ima poleg osmih odstotkov lastniških delnic v Amazonu v lasti tudi časnik Washington Post in podjetje za vesoljsko tehnologijo Blue Origin.

UI zahteva ogromne količine energije in računalniške moči, OpenAI pa že dolgo časa opozarja, da potrebuje več zmogljivosti – tako za razvoj novih sistemov umetne inteligence kot za zagotavljanje, da obstoječi izdelki, kot je chatgpt, odgovarjajo na vprašanja svojih več sto milijonov uporabnikov.

Pri OpenAI so se pred kratkim zavezali k finančnim projektom v vrednosti več kot enega bilijona dolarjev (okoli 87 milijard evrov). Ustvarili bodo infrastrukturo za umetno inteligenco in sodelovali pri oblikovanju podatkovnih centrov z Oraclom in SoftBankom, zagotovili pa so si tudi polprevodnike proizvajalcev čipov Nvidia, AMD in Broadcom.