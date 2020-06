Bi 2TDK res moral razveljaviti razpis za drugi tir?

Ljubljana, Koper – Z gradnjo drugega tira se spet vse bolj zapleta. Podjetje 2TDK je včeraj zavrnilo vse tri zahteve za revizijo, ki so jih dali trije potencialni ponudniki (dva večja slovenska gradbinca in en avstrijski). O nadaljnji usodi revizij bo v prihodnjih dneh (ali tednih) odločala Državna revizijska komisija (DKOM). Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec pa je včeraj v Kopru zagotovil, da razveljavitev razpisa ne bi pomenila zaostanka pri gradnji tira. Od pojava epidemije so vse glasnejša slovenska gradbena podjetja, ki skupaj s sindikati in nekaterimi strokovnjaki prepričujejo predvsem investitorje v 2TDK, da bi ...